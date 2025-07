'Quem quer ser um Milionário?': Médico para em penúltima pergunta e deixa prêmio de R$ 500 mil

O participante do quadro “Quem Quer ser um Milionário” do último domingo (27), o médico infectologista Sidney Matsuoka desistiu de avançar para a pergunta milionária e abriu mão de garantir pelo menos metade do prêmio principal por não saber a reposta para uma pergunta sobre o Império Romano.

Durante o ‘Domingão com Huck’, Sidney se destacou respondendo corretamente todas as questões, até que esbarrou na de número 14. Nesse ponto do programa ele foi questionado sobre em qual ano o telescópio Hubble entrou em atividade.

O médico ficou em dúvida entre as possíveis respostas – 1988, 1990, 1992 e 1994 – e preferiu substituir a pergunta, que era sobre quantos anos durou o Império Romano do Ocidente. O participante chegou a avaliar as opções, mas optou por não responder.

Quantos anos durou o Império Romando do Ocidente?

O apresentador Luciano Huck deu as seguintes alternativas: a) 39 a.C a 427 d.C; b) 38 a.C a 418 d.C; c) 27 a.C a 476 d.C; d) 46 a.C a 482 d.C. Quando questionado por Huck que opção ele escolheria, ele respondeu que a certa seria a C, mas estava em dúvida com a D. A resposta correta era a letra C.

Legenda: Sidney chegou a cogitar escolher a letra C, que era a opção correta da pergunta de meio milhão de reais Foto: Reprodução / TV Globo

Se ele tivesse errado, garantiria R$ 150 mil. Se desistisse, levaria o valor total pelas perguntas respondidas corretamente até ali. Como ele decidiu não seguir na competição, garantiu os R$ 300 mil que já havia conseguido por acertar até a décima terceira pergunta.

