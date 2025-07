Cearense de 11 anos estreia em quadro de altas habilidades no 'Domingão com Huck'

O estudante de Fortaleza, Marcos Terto, representou o Ceará no quadro "Pequenos Gênios", exibido neste domingo (20) no programa "Domingão com Huck", da TV Globo.

Ele participou da atração como membro da equipe "Qincríveis", que venceu o desafio e se classificou para a semifinal.

Marcos foi uma das 24 crianças selecionados, entre outras 7 mil que se inscreveram na atração. Apresentado como um participante que gosta de jogar futebol, tocar teclado, fazer programação e capaz de montar rapidamente um cubo mágico, o cearense é divulgador científico da Liga Internacional de Astronomia.

Veja também Zoeira Tele Sena: confira o resultado deste domingo (20/07) Zoeira Gusttavo Lima canta 'Fui Fiel' enquanto convidada dorme no casamento de Éder Militão e Tainá Castro

Marcos ficou conhecido por ganhar, em julho do ano passado, a medalha de ouro na Copernicus — Mathematics Global Final, uma olimpíada de matemática com classificatória no Brasil e uma edição global em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Como foram as provas do quadro 'Pequenos Gênios'

Na primeira prova, o "GPS Humano", ele respondeu, acompanhado de outras duas crianças da equipe "Qincríveis", perguntas relacionadas com o atlas mundial, como questionamentos sobre fronteiras entre países e bandeiras de países ao redor do globo.

O grupo do estudante fortalezense concorreu com outra equipe, os "Cachos Brilhantes", que foi submetida aos mesmos desafios.

Na segunda prova, chamada de "Triturador de Números", Marcos foi o escolhido para representar o grupo e acertou 9 cálculos, adicionando pontos para sua equipe, que assumiu a liderança naquele momento.

Ao apresentador, o menino explicou que sua intimidade com a matemática começou ainda na primeira infância, quando sua mãe fazia atividades com ele. "Com 8 anos fizemos teste de QI e descobrimos que meu hiperfoco era na matemática", contou.

Na prova seguinte, a "Odnartelos" os participantes tiveram que adivinhar palavras apresentadas embaralhadas e, depois, soletrá-las ao contrário. A equipe do cearense foi a segunda a participar. E ele, mais uma vez, foi selecionado para representar o grupo, com um colega.

Finalizada a "Odnartelos", o grupo de Marcos abriu vantagem sobre o placar da equipe oponente. Ele contou a Luciano Huck que deseja se tornar um Engenheiro da Computação.

A mãe dele, Débora, falou que o "hiperfoco" do garoto sempre foi a área das ciências exatas. "Hoje, matemática, astronomia, física, e química já está começando. O que ele vai, ele gosta", frisou.

Luciano questionou o cearense sobre quando ele achava que o ser humano poderia chegar em Marte. "A previsão que tem é em 2032", respondeu de pronto. Perguntado novamente se acredita que o prazo é possível, ele disse: "Se os cientistas gastarem o dinheiro certo, sim".

A última prova do dia foi a "Córtex", que a dinâmica envolveu três etapas nas quais as crianças com altas habilidades foram submetidas a perguntas envolvendo lógica, matemática e combinação de figuras em um determinado tempo.

Marcos foi o responsável pela última fase da prova final, em que sua equipe obteve o melhor tempo e se classificou para a semifinal do quadro "Pequenos Gênios".

Outro cearense já se destacou no programa

Em 2023, outro cearense brilhou na mesma atração, o JP. Ele fez parte da equipe "Trigênios" e passou por uma série de desafios de alta habilidade como contas matemáticas, soletrando ao contrário, entre outras tarefas.

Apesar disso, o grupo acabou perdendo o desafio na estreia da temporada.