Cearense participa do quadro Pequenos Gênios no Domingão e responde desafios de alta habilidade

O cearense JP foi um dos gênios na estreia da nova temporada do quadro "Pequenos Gênios", no "Domingão com o Huck", na TV Globo neste domingo (9). Ele fez parte da equipe "Trigênios" e passou por uma série de desafios de alta habilidade como contas matemáticas, soletrando ao contrário, entre outras tarefas.

O grupo de JP acabou perdendo o grande desafio do dia, mas todos ganharam uma premiação em dinheiro pela "celebração e compartilhamento de conhecimento", segundo anunciado pelo apresentador Luciano Huck.

No fim, Huck abraçou todos e disse a JP que adora o Ceará e mandou um beijo para as pessoas do estado.

Os vencedores do episódio de retorno do quadro foram o grupo "Alpha Crucis", com 130 pontos, contra 111 da equipe de JP.

Pequenos Gênios

O quadro Pequenos Gênios é um desafio para crianças com alta habilidades ou superdotação. Eles têm uma capacidade acima da média para raciocinar, aprender e pensar. A cada semana, dois times competem para chegar ao troféu.