Quem ganhou o The Voice Kids 2023? Veja como foi a final do programa

Henrique Lima venceu o The Voice Kids 2023 neste domingo (9), na grande final do reality musical. O jovem cantor do time Mumuzinho teve 45,11% dos votos do público. A última música interpretada pelo vencedor foi "Disparada", de Jair Rodrigues.

Além do troféu, Henrique ganha R$ 250 mil e um contrato com a gravadora Universal Music. A disputa estava ainda entre os participantes Isa Camargo, Israelly Bonfim, Laura Medeiros, Tay e Henrique Lima.

Veja momento do anúncio do campeão:

A final foi disputada em duas rodadas. A primeira rodada teve apresentações individuais, onde os mais votados foram escolhidos para retornar ao palco.

O top 3 após a primeira roda foi Emanuel Motta, Isa Camargo e Henrique Lima.

Durante o programa, os técnicos IZA, Carlinhos Brown e Mumuzinho se apresentaram juntos e homenagearam Rita Lee cantando a música "Saúde". Eles também se uniram aos finalistas para cantar Marisa Monte.