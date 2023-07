Preta Gil desabafa sobre Rodrigo Godoy no palco de show de Ludmilla: 'traição a gente não perdoa'

Preta Gil aproveitou o microfone em mãos durante sua participação no show Numanice, de Ludmilla, no Rio de Janeiro, na noite desse sábado (8), para detonar o ex-marido, Rodrigo Godoy: "eu vou dar uma dica para vocês: se o boy não vier, a gente arruma outro", alfinetou a cantora. Informações são da revista Quem.

A filha de Gilberto Gil descobriu que estava sendo traída por Godoy com sua amiga, a stylist Ingrid Lima, em abril deste ano, quando começou a lutar contra um recém-descoberto câncer de intestino. "A gente não sabe o dia de amanhã, a gente só sabe do hoje e só podemos viver o hoje. Fala pro seu amigo: 'eu te perdoo'", disse Preta no palco, antes de reforçar que nem tudo pode ser perdoado. "Traição é diferente, a gente não perdoa".

Separação de Rodrigo Godoy

Preta e Godoy se separaram no último mês de abril, em meio a boatos de traição por parte do personal trainer. A confirmação do término só foi feita pela cantora um mês após os rumores virem à tona na imprensa.

Depois de passar muito tempo sem se pronunciar sobre o fim do relacionamento de sete anos, a cantora decidiu começar a desabafar. No entanto, chegou a apagar alguns de seus pronunciamentos, a pedido do ex.