Rodrigo Godoy, ex de Preta Gil, é flagrado com ex-stylist da cantora em festa junina

Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, foi fotografado com a mulher com quem ele traiu a artista, a stylist Ingrid Lima, em uma festa de São João. A imagem foi divulgada pelo perfil @segueacami. A festa teria acontecido na quinta-feira (29), data em que Preta fez uma série de desabafos no Instagram.

Ontem, a artista confirmou com um texto publicado em sua rede social que Rodrigo a traiu com uma pessoa que trabalhava com ela e que morou na casa dos dois. Em seguida, ela revelou que o casal pediu para ela deletar o que tinha escrito no Instagram.

Críticas de Preta Gil

“Apaguei o post porque os pombinhos me imploraram e eu realmente não tenho saúde para isso. Eles querem me silenciar, não entendem que não é sobre eles e sim sobre minha vida, as consequências das atitudes deles no meu tratamento, meus sentimentos e minhas dores”, postou ela, que continua em tratamento contra um câncer de intestino.

Ju de Paulla, amiga próxima de Preta, também criticou Rodrigo e Ingrid em seu Twitter: “É isso que esses dois indivíduos fazem! Tentam acuar ela o máximo, deixar ela de culpada, dois egoístas, que não param e não dão um minuto de paz. Hoje vai ser mais um dia que estarei dando forças para minha amiga”, escreveu.

Vídeo de Rodrigo Godoy

Em abril, Léo Dias divulgou um vídeo de Rodrigo e Ingrid voltando de viagem em clima de intimidade, enquanto ele ainda era casado com Preta e ela já estava em tratamento contra o câncer. As imagens seriam de março desse ano.