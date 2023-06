Gabriela Versiani e Murilo Huff aparecem coladinhos em foto

A influenciadora digital Gabriela Versiani compartilhou com os seguidores do Instagram, na quinta-feira (29), quatro fotos ao lado do namorado, o cantor Murilo Huff. Nas imagens, eles aparecem coladinhos e ela aproveitou para se declarar: “Te amo, meu gostoso. Vou morrer de saudade de você”, escreveu.

Nesta semana, Gabriela e Murilo se reencontraram em Alagoas, onde o cantor tinha show, e aproveitaram para se hospedar em um hotel luxuoso. Neste sábado (1º), o artista, que é ex de Marília Mendonça, se apresenta pela primeira vez em Fortaleza, no Colosso, no show “Deixa de Onda Sunset”.

Apesar de estarem sempre juntos, foi somente no dia 20 de junho que Murilo pediu oficialmente Gabriela em namoro. A influenciadora compartilhou um vídeo no seu Instagram do pedido oficial.