Compadre Washington recebe alta da UTI e caminha por hospital: 'sigo aqui me recuperando'

Compadre Washington recebeu alta nesta quinta-feira (29) da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Mater Dei, em Salvador, na Bahia, onde estava internado desde terça (27), diagnosticado com hipertensão arterial sistêmica estágio 1. A informação foi publicada pela assessoria do integrante do grupo 'É o Tchan' nas redes sociais.

Apesar da melhora, o cantor deve seguir internado sob cuidados de cardiologistas, sem previsão de alta. De acordo com o boletim médico mais recente, ele está acordado, em repouso, clinicamente estável e com os níveis pressóricos controlados há mais de 48 horas.

Com a saída da UTI, Compadre Washington poderá fazer caminhadas pelo hospital. No Instagram, na tarde desta quinta-feira (29), o cantor postou um vídeo em que aparece ao lado de um profissional da saúde, andando pelo hospital. "Sigo aqui me recuperando", ele escreveu na rede social.

Passou mal durante show

Compadre Washington passou mal na segunda-feira (26), quando estava se apresentando com o 'É o Tchan' em cima de um trio elétrico em São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador.

O cantor foi levado às pressas para o Hospital Municipal Albino Leitão e recebeu os primeiros atendimentos, antes de ser transferido para o Hospital Mater Dei.