Compadre Washington segue internado e clinicamente estável, diz equipe do cantor

Compadre Washington segue internado em uma unidade hospitalar de Salvador. Conforme boletim médico desta quarta-feira (28), o integrante da banda É O Tchan está estável, em repouso e sem anormalidades. Nas redes sociais, a equipe do artista também publicou um vídeo de Compadre falando sobre seu estado de saúde.

"Tô aqui para avisar vocês que eu já tô bem melhor! Graças a Deus e tô aqui esperando para ser transferido para o quarto. Tô aqui esperando meu time que daqui a pouco vai jogar. Não se preocupem não, foi uma coisa de dores que senti, um possível pico de pressão, mas agora tô bem", disse.

O cantor ainda agradeceu as orações que fãs e seguidores fizeram para a melhora dele. A expectativa é que o cantor tenha alta nesta quinta-feira (29). O cantor foi admitido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Master Dei, em Salvador, com crise hipertensiva.

O vocalista sentiu um desconforto abdominal durante apresentação em cima do trio no arrastão dos ambulantes da cidade baiana, na noite de segunda-feira (26).

Agenda cancelada

Devido à internação, a equipe do cantor cancelou uma apresentação que ocorreria nesta quarta. Por meio das redes sociais, a assessoria de imprensa do artista informou que uma nova data será divulgada para o evento.

"Ao tempo, informamos que nosso Compadre apresenta um quadro clínico estável e, em breve, uma nova data será marcada”, diz a nota.