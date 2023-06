Compadre Washington cancela show na Bahia e segue sem previsão de alta

O cantor Compadre Washington, que foi internado após passar mal durante um show nesta semana, precisou adiar uma apresentação que faria nesta quarta-feira (28), na Bahia.

Fãs aguardavam o vocalista nas ruas do bairro da Saúde, na cidade de São Sebastião do Passé. Por meio das redes sociais, a assessoria de imprensa do artista informou que uma nova data será divulgada para o evento.

“A produção do ‘Arrastão do Compadre’ que aconteceria hoje, 28 de junho, pelas ruas do bairro da Saúde, informa que o evento precisou ser adiado por motivo de saúde do seu idealizador, o cantor Compadre Washington, que encontra-se hospitalizado na capital baiana. Ao tempo, informamos que nosso Compadre apresenta um quadro clínico estável e, em breve, uma nova data será marcada”, diz a nota.

Legenda: Comunicado divulgado pela assessoria de Compadre Washington Foto: Reprodução/Instagram

CANTOR PASSOU MAL EM SHOW

O vocalista sentiu um desconforto abdominal durante apresentação em cima do trio no arrastão dos ambulantes da cidade baiana, na noite de segunda-feira (26).

Compadre Washington foi imediatamente levado ao Hospital Municipal de Albino Leite, de onde foi transferido na manhã de terça. O cantor foi admitido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Master Dei, em Salvador, com crise hipertensiva.

Não há previsão de alta hospitalar. Washington "encontra-se acordado, em repouso, estável clinicamente, com a Pressão Arterial controlada por meio de medicações", aponta o boletim.