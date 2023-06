Didi dos Brasas, dono da banda Brasas do Forró, é sepultado em Fortaleza

O forrozeiro Didi dos Brasas foi sepultado na tarde desta quarta-feira (28) no cemitério Jardim Metropolitano, em Fortaleza. O artista morreu nesta terça-feira (27), aos 66 anos.

Batizado como Antônio Ivanildo Façanha Moreira, Didi foi o fundador da banda Brasas do Forró. Com ele, se tornou conhecida a frase "Puxa o fole, Didi".

A cerimônia de sepultamento contou com uma homenagem realizada por sanfoneiros. Familiares e amigos se emocionaram com a despedida ao forrozeiro.

Didi foi internado em 22 de junho, em um hospital privado de Fortaleza, segundo o filho dele, Ivanildo Tavares. O forrozeiro teve complicações e, após choque séptico, veio a falecer.

Fãs e amigos lamentaram a perda do artista. Xand Avião, Mari Fernandez, Tony Guerra, Waldonys, Lucy Alves, Katia Cilene e outros artistas expressaram carinho a Didi.

Didi dos Brasas formou os Brasas do Forró em Fortaleza

A banda Brasas do Forró foi fundada em 1982, em Fortaleza. Inicialmente, o grupo nasceu com o nome de “Som 5”, por possuir apenas cinco integrantes.

De início, o grupo de forró Tocava em bares e pequenos clubes. Com o passar dos anos, a banda foi ganhando espaço em festas e aumentando o número de seus integrantes, até que, em 1989, surgiu a ideia de trocar o nome da banda por Brasas do Forró.

Já por volta dos anos 90, o fundador da banda e o empresário da época tiveram a ideia de juntar o som que vinha do Sul do País, chamado de vaneirão, ao forró do Ceará, formando o que seria conhecido por muitos como “Forroneirão”, estilo esse que, em 1993, rendeu à banda o primeiro sucesso, intitulado “Mijador com Mijador”.

Atualmente, o grupo de forró conta com 26 integrantes, entre músicos, vocalistas e técnicos. Com mais de 25 álbuns gravados e 5 DVD’s, a banda faz shows em todos os estados do Nordeste, além de RJ, SP, RR, DF, GO, AM, PA.