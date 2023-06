Murilo Huff pede Gabriela Versiani em namoro; conheça a nova namorada do cantor

O cantor Murilo Huff e a influenciadora Gabriela Versiani estão oficialmente namorando. O anúncio, após diversas especulações da relação dos dois, veio por meio da moça, que publicou o pedido especial feito pelo sertanejo, lembrado até hoje como o ex da cantora Marília Mendonça e pai do filho da artista.

O pedido de Huff teve direito a gravação elaborada, celebrando o amor do novo casal. No vídeo, Versiani aparece vendada ao sair do jatinho do cantor e, logo em seguida, a modelo é guiada até uma casa por ele, onde se abraçam e seguem até o jardim.

O vídeo mostra a área externa da casa toda decorada com velas e uma mesa posta, com a letra da música "Cigana" escrita. A casa, inclusive, é especial porque foi onde a modelo nasceu.

"Quando 'uma cigana leu a sua mão', ela também te disse que merecíamos o que estamos vivendo agora? Desde o primeiro dia que nos conectamos, soube que merecíamos um amor leve, tranquilo e com um propósito maior! O meu desejo é que seja uma história linda, que inspire e que nos transforme em pessoas melhores pra nós mesmos e pro mundo! Eu estou transbordando felicidade!", escreveu Gabriela na legenda do vídeo.

Em seguida, a modelo, apaixonada, agradeceu pelo pedido. "Não poderia ser mais especial. Você ter escolhido minha cidade, o lugar onde cresci, fez nosso amor resgatar todo o amor que recebo aqui! Isso com certeza vai nos fortalecer ainda mais e me faz ter mais certeza que você é o homem certo pra mim. Obrigada! Te amo", continuou.

Murilo aproveitou para deixar um comentário na publicação, garantindo que se esforçaria sempre para a namorada. "Sempre vou fazer tudo o que eu puder para te ver feliz. Que Deus nos abençoe", escreveu ele em resposta.

Relação com família

A música citada por Versiani e utilizada por Murilo Huff no pedido faz parte da história do casal. Segundo o jornal Extra, o cantor dedicou 'Cigana' à ela na primeira vez em que a modelo conferiu um show dele.

A relação de Gabriela com a família de Marília Mendonça, que cuida do filho da artista junto de Huff, também parece ser bastante positiva. Dona Ruth, avó de Léo, já esteve junto da modelo e apareceu abraçada com ela durante um show do artista.