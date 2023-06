Gabriela Versiani, nova namorada de Murilo Huff, fala sobre início do relacionamento

A influenciadora digital Gabriela Versiani, de 24 anos, falou, pela primeira vez, sobre o relacionamento, recém-revelado, com o cantor Murilo Huff. Nessa quinta-feira (15), ela disse, nas redes sociais, que o que era para ser "só uma gravação de clipe" acabou se tornando um namoro.

A criadora de conteúdo mencionou o assunto ao responder uma pergunta de um seguidor no Instagram. Na ocasião, ela relembrou o primeiro encontro do casal, durante as filmagens, realizadas no arquipélago de Fernando de Noronha, Pernambuco. Segundo a moça, a química entre eles foi perceptível inclusive por outras pessoas.

Gabriela Versiani Influenciadora digital Quando a galera viu a gente naquele clipe, o povo falou 'eles se conhecem tem dez anos', só que não. Eu já sabia quem era o Murilo, já escutava as músicas dele porque sou 'sertanejeira', mas nunca tinha o visto pessoalmente."

O relacionamento de Gabriela Versiani e Murilo Huff foi revelado na última segunda-feira (12), após a mãe do cantor comentar em uma foto da jovem, chamando-a de "norinha". O artista confirmou a união em seguida.

BOATOS DE AFFAIR

Antes da revelação, o sertanejo, ex-namorado de Marília Mendonça, com quem teve um filho, Léo, e a influenciadora já eram alvos de boatos de que estariam vivendo um affair desde que ela participou do clipe do cantor.

No último dia 26 de maio, Murilo também celebrou a presença da jovem em um show seu. No mesmo dia, ele foi flagrado abraçado com Gabriela enquanto assistiam ao show de Wesley Safadão.