Mãe de Murilo Huff confirma relacionamento do cantor com Gabriela Versiani

Zaida Huff, mãe do cantor Murilo Huff, comentou em uma foto da influenciadora digital Gabriela Versiani, e acabou confirmando o relacionamento do filho. A influencer postou uma foto no domingo (11), no Instagram, e Zaida escreveu: “Belíssima, minha norinha”.

Livia Huff, irmã de Murilo, também deixou um comentário em uma foto postada por Gabriela. “Linda”, elogiou ela.

Affair

O artista, que é ex-namorado de Marília Mendonça, com quem teve um filho, Léo, e Gabriela são alvos de boatos que estariam vivendo um affair desde que ela participou de um clipe do cantor, em Fernando de Noronha.

No último dia 26 de maio, Murilo também celebrou a presença da influencer em um show seu. No mesmo dia, ele foi flagrado abraçado com Gabriela enquanto assistiam ao show de Wesley Safadão.