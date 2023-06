Mari Fernandez realiza a primeira turnê da carreira na Europa em outubro; veja datas

A carreira da cearense Mari Fernandez alcança novas regiões do globo terrestre em 2023. A forrozeira irá realizar uma série de apresentações na Europa no segundo semestre do ano.

Seis shows estão agendados para acontecer em cidades da Alemanha, Irlanda, Portugal, Suíça e Reino Unido.

Veja roteiro de cidades:

30/10: Dublin

31/10: Lisboa

02/10: Porto

03/11: Zurique

04/11: Bruxelas

05/11: Londres



As apresentações acontecem entre os dias 30 de outubro e 5 de novembro.

Mari Fernandez já realizou turnê nos Estados Unidos

Em março de 2022, Mari Fernandez realizou a primeira turnê da carreira nos Estados Unidos.

Ela realizou apresentações nas cidades de Newark (Nova Jersey), Danbury (Connecticut) e Boston (Massachusetts).