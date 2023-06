Murilo Huff, ex de Marília Mendonça, compra jatinho por R$ 10 milhões; veja fotos

O cantor Murilo Huff é um dos nomes do sertanejo que investiu um alto valor financeiro na compra de um jatinho para facilitar a rotina entre shows. Nas redes sociais, o pai do pequeno Leo — fruto do relacionamento com Marília Mendonça — não esconde a aeronave modelo Cessna Citation II 550. Segundo o jornal Extra, o bem é avaliado em R$10 milhões.

O jato possui nove lugares e requer ao menos dois profissionais na tripulação. Ele opera com dois motores e está autorizado a também fazer voos noturnos.

Veja fotos da aeronave:

Legenda: Um das turbinas da aeronave de Murilo Huff Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Parte interna de aeronave Foto: Divulgação/Starr Luxury Jets

Agenda

Desde fevereiro deste ano, Murilo Huff aparece no Instagram viajando na aeronave. A necessidade de ter o próprio avião passou a ficar mais evidente quando a agenda de shows de Huff aumentou.

Em junho, mês do São João, Murilo Huff conta com 25 apresentações pelo país. No jatinho, ele irá percorrer cidades de Alagoas, Ceará, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins.