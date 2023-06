Leilão de avião de Wesley Safadão é suspenso pelo STJ em processo do 'Sheik dos Bitcoins'

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) decidiu suspender o leilão de um avião do cantor Wesley Safadão, previsto para acontecer na próxima quinta-feira (15). O jato executivo faz parte da batalha judicial movida por vítimas contra Francisley Valdevino da Silva, o chamado de "Sheik dos Bitcoins".

A decisão da Corte foi publicada nessa segunda-feira (12). O lance inicial da aeronave era de R$ 47 milhões.

Francisley Valdevino é apontado pela Polícia Federal como líder de um esquema de pirâmide financeira comercialização de criptomoedas, responsável por movimentar cerca de R$ 4 milhões.

Safadão afirma que foi vítima de um golpe aplicado pelo investigado. O cantor relatou ter recebido a aeronave como uma garantia de pagamento pelo investimento realizado na empresa do "Sheik dos Bitcoins".

No entanto, segundo os registros da Agência Nacional de Aviação (Anac), apesar de o avião ser operado pela WS Shows Ltda, está em nome da ITX Administradora de Bens Ltda, empresa de Francisley. Devido a essa ligação entre a aeronave e o suspeito, ela entrou na lista de bens bloqueados pela Justiça, após um grupo de vítimas do esquema solicitar a ação como garantia de pagamento de investimentos.

A nova decisão do STJ determina que o leilão deve permanecer suspenso até o julgamento de recursos pendentes sobre o caso.

A Operação Poyais, da Polícia Federal, aponta que Francisley e o grupo comandado por ele movimentaram cerca de R$ 4 bilhões no Brasil por meio de fraudes envolvendo pirâmide financeira com comercialização de criptomoedas, lavagem de ativos e crimes contra o sistema financeiro.

A investigação iniciou em março de 2022, após um pedido de cooperação policial internacional, feito pela Interpol. O Sheik dos Bitcoins se apresentava como gerenciador de uma empresa de aluguel de criptomoedas.

Com as operações, ele prometia remunerações mensais que poderiam alcançar até 20% do capital investido.