Segurança

STJ decide que empresário marido da contadora Kaianne vá a júri pelo feminicídio

Ainda não há data marcada para o julgamento

Redação 17 de Outubro de 2025
O primeiro a apoiar em Plenário a ida de Luiz Fux para o STF foi o senador Marcelo Crivella (PRB-RJ)

PontoPoder

Saiba quem indicou Luiz Fux e os demais ministros ao STF

Na época, ele recebeu 68 votos favoráveis e dois contrários ao cargo

Redação 10 de Setembro de 2025
Homem de terno azul sentado em uma mesa de escritório com decoração moderna ao fundo

PontoPoder

Entenda as acusações que levaram ao afastamento do governador de Tocantins, Wanderlei Barbosa

Gestor ficará fora do cargo por seis meses enquanto é investigado por esquema de desvio de bens públicos na pandemia

Paulo Roberto Maciel* 04 de Setembro de 2025
Na imagem, o ministro Alexandre de Moraes, intimado a depor nos Estados Unidos a respeito de caso envolvendo as plataformas Rumble e Truth Social

PontoPoder

Plataforma Rumble pede que STJ intime Alexandre de Moraes em ação movida na Justiça dos EUA

Documento está sob análise

Redação 15 de Agosto de 2025
Imagem mostra um grupo de autoridades e convidados perfilados no palco durante uma cerimônia formal, em ambiente fechado, com painel ao fundo exibindo o texto “Medalha Paulo Bonavides” e o logotipo da Assembleia Legislativa do Ceará (ALECE). O cenário é decorado com parede verde de plantas e retratos circulares de personalidades. Todos estão vestidos com trajes formais, voltados para a plateia, e há cadeiras posicionadas atrás deles.

PontoPoder

Alece concede 1ª Medalha Paulo Bonavides a juristas de destaque no Brasil; veja homenageados

Entrega da comenda ocorre nesta segunda-feira (11), alusiva ao Dia da Advocacia

Ingrid Campos e Igor Cavalcante 11 de Agosto de 2025
Imagem foca em cachorro de pelos caramelo em aeroporto com passageiro carregando cachorro da raça yorkshire ao fundo, ilustrando decisão do STJ sobre transporte de animal de apoio emocional na cabine em voos

PontoPoder

STJ decide que companhias aéreas podem negar embarque de animal de suporte emocional na cabine

Pets que não atenderem os padrões especificados pelas próprias empresas, como peso e altura, podem ter o embarque na cabine recusado

Redação 16 de Maio de 2025
Imagem de uma cela de prisão com um cadeado amarelo em primeiro plano, simbolizando segurança e restrição, com um prisioneiro ao fundo.

País

STJ reduz pena de mãe presa ao considerar amamentação como trabalho

Em setembro do mesmo ano, enquanto cumpria pena, a mulher deu à luz e amamentou bebê pelos primeiros seis meses de vida, o que foi considerado trabalho dentro do presídio

Redação 27 de Março de 2025
Uma menina segura uma boneca enquanto uma pessoa segura seu braço e aplica uma vacina. A criança usa uma roupa branca e estampa colorida, além de uma mascara no rosto

PontoPoder

STJ determina que pais que se recusarem a vacinar filhos contra a Covid-19 poderão ser multados

O casal havia entrado com recurso contra a Justiça do Paraná após condenação por recusar imunizar a filha

Redação 20 de Março de 2025
Cristian é um homem branco, calvo e de cavanhaque grisalho. Na foto, ele está sério e de camiseta preta

País

Filho de Cristian Cravinhos pede à Justiça anulação de paternidade e diz ter 'vergonha' do genitor

Quando Cristian e Daniel Cravinhos ajudaram a assassinar os pais de Suzane von Richthofen, em 2002, o rapaz tinha três anos de idade

Redação 17 de Fevereiro de 2025
Superior Tribunal de Justiça

PontoPoder

STJ rejeita tese de 'racismo reverso' e decide que não há injúria racial contra pessoas brancas

Questão foi decidida em caso de um homem branco que foi chamado "escravista cabeça branca europeia"

Redação, Agência Brasil 04 de Fevereiro de 2025
