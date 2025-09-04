Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Entenda as acusações que levaram ao afastamento do governador de Tocantins, Wanderlei Barbosa

Gestor ficará fora do cargo por seis meses enquanto é investigado por esquema de desvio de bens públicos na pandemia

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.maciel@svm.com.br
(Atualizado às 09:32)
PontoPoder
Homem de terno azul sentado em uma mesa de escritório com decoração moderna ao fundo
Legenda: Mais de R$ 60 mil foram encontrados na casa e no gabinete dele pela Polícia Federal (PF)
Foto: Divulgação

Wanderlei Barbosa (Republicanos), governador de Tocantins, foi afastado do cargo por seis meses após decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ele é investigado em uma operação da Polícia Federal (PF), deflagrada nessa quarta-feira (3), contra um esquema de desvio de bens públicos na pandemia.

Conforme informado pela PF, mais de 200 agentes cumpriram 51 mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares, em Palmas (TO), Araguaína (TO), Distrito Federal, Imperatriz (MA) e João Pessoa (PB). A operação pretendia colher elementos que comprovem as suspeitas da corporação.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Julgamento de Bolsonaro vira disputa PL x PT nas redes sociais de parlamentares do Ceará

teaser image
PontoPoder

PP seguirá na base do Governo Elmano e apoiará eleição de Moses ao Senado, diz AJ Albuquerque

Entenda a decisão do STJ

Em um informativo também publicado nessa quarta, o STJ confirmou o afastamento do governador e da primeira-dama, Karynne Sotero Campos, atual secretária extraordinária de Participações Sociais de Tocantins. Conforme a Corte, a intervenção judicial foi necessária devido a "indícios constantes" de lavagem de dinheiro dentro da gestão Estadual.

O documento assinado pelo relator do caso, ministro Mauro Campbell Marques, entende que o esquema criminoso não iniciou no mandato de Barbosa, já que na época dos episódios, entre 2020 e 2021, ele ainda era vice-governador. Porém, com a chegada dele à liderança do governo, as ações ilícitas continuaram a acontecer.

Os elementos de convicção colhidos comprovaram que Wanderlei Barbosa Castro transformou o Governo do Estado em um verdadeiro balcão de negócios, recebendo montantes em espécie a título de vantagem indevida pelos contratos de fornecimento de bens e serviços conduzidos durante a sua gestão
Ministro Capbell
Na decisão que afastou Wanderlei Barbosa do cargo

Quais as acusações contra Wanderlei Barbosa?

Barbosa e os outros suspeitos são investigados em um processo que apura fraudes em contratos de cestas básicas voltadas para vítimas da pandemia de Covid-19. A PF detalha que mais de R$ 97 milhões foram pagos para o fornecimento das cestas e frangos congelados, com prejuízo estimado superior a R$ 73 milhões.

Os valores desviados teriam sido ocultados por meio da construção de empreendimentos de luxo, compra de gado e pagamento de despesas pessoais dos envolvidos.

Na decisão do ministro Campbell, é indicado que Barbosa se muniu de empresários próximos e assessores para montar uma "estrutura sistemática e bem organizada de desvio de recursos públicos". As fraudes eram registradas em grupos do WhatsApp, onde a propina recebia o apelido de "benção".

Durante as investigações, foram encontrados entre US$ 1,1 mil e R$ 35,5 mil, em espécie, na casa do governador, e R$ 32,2 mil no gabinete dele, no Palácio Araguaia, sede do governo.

Ainda segundo o STJ, Wanderlei Barbosa teria recebido pelo menos R$ 550 mil em espécie como propina decorrente do contrato para fornecimento de proteína animal.

O processo ainda indica que parte do dinheiro ilícito foi utilizado para construir uma pousada de luxo, com gastos em obras estimados em R$ 6,3 milhões. O empreendimento foi colocado no nome do filho do governador, "em uma clara situação de lavagem de capitais na modalidade dissimulação", conforme cita o documento.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Bolsonaro está com saúde 'frágil' e tem recomendação médica para ficar em casa, diz advogado

teaser image
PontoPoder

Governo Evandro envia Plano Plurianual 2026–2029 para a Câmara Municipal; orçamento é de R$ 70,5 bi

Governador disse que 'vai lutar' contra o afastamento

Pelas redes sociais, Wanderlei Barbosa afirmou que irá respeitar a decisão do STJ, mas atrelou a responsabilidade da punição ao vice-governador, Laurez Rocha Moreira.

"Eu tinha informações diárias dele [Laurez] em Brasília, tentando o tempo inteiro me afastar do mandato, de uma função que fui eleito com quase 500.000 votos. Mas eu vou lutar para isso, para que eu possa restaurar o meu governo, um governo que mudou os rumos do Tocantins", declarou.

Ao g1, a defesa do ex-governador Mauro Carlesse, cuja gestão é acusada de ter iniciado o esquema de fraudes, afirmou que não há indícios que liguem o político aos fatos investigados. "O ex-governador não figura como investigado, réu ou alvo de quaisquer medidas decorrentes da operação, não havendo, portanto, qualquer imputação contra sua pessoa", diz o texto.

*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari

Assuntos Relacionados
Sede do INSS
PontoPoder

Câmara aprova projeto que proíbe descontos automáticos em aposentadorias do INSS

Projeto segue agora para votação no Senado

Redação
Há 1 hora
Homem de terno azul sentado em uma mesa de escritório com decoração moderna ao fundo
PontoPoder

Entenda as acusações que levaram ao afastamento do governador de Tocantins, Wanderlei Barbosa

Gestor ficará fora do cargo por seis meses enquanto é investigado por esquema de desvio de bens públicos na pandemia

Paulo Roberto Maciel*
Há 1 hora
Inácio Aguiar

Oposição cearense ganha força após racha da União Progressista com Lula, mas há reações

Esta quarta-feira (3) foi de repercussões da decisão nacional do maior conglomerado partidário do País para 2026

Inácio Aguiar
Há 2 horas
Sessão de julgamento em um tribunal brasileiro, com ministros sentados em uma bancada em formato de U, bandeira do Brasil e brasão da República ao fundo. Um advogado de toga fala em pé diante dos julgadores, enquanto várias pessoas acompanham sentadas na plateia.
PontoPoder

Julgamento de Bolsonaro vira disputa PL x PT nas redes sociais de parlamentares do Ceará

Os réus que integram o "núcleo 1" da tentativa de golpe de Estado começaram a ser julgados nesta semana

Luana Barros
Há 2 horas
Danilo Forte comemorando aniversário em Brasília
Wagner Mendes

Danilo Forte promove aniversário em Brasília e fortalece nome para vaga no TCU

Pelo menos 147 parlamentares do Congresso participaram do evento

Wagner Mendes
03 de Setembro de 2025
Foto da entrega do PPA 2026–2029 à Câmara de Fortaleza, nesta quarta-feira (3)
PontoPoder

Governo Evandro envia Plano Plurianual 2026–2029 para a Câmara Municipal; orçamento é de R$ 70,5 bi

A peça de planejamento estabelece objetivos, programas e indicadores para gestão do Município nos próximos quatro anos

Bruno Leite
03 de Setembro de 2025
Arte do Crochê passa ser considerada de destacada relevância histórica e cultural a partir de projeto aprovado por deputados
PontoPoder

Arte do crochê é reconhecida como de destacada relevância histórica e cultural pela Alece

A proposição é de autoria do deputado Bruno Pedrosa (PT)

Marcos Moreira
03 de Setembro de 2025
AJ Albuquerque durante sessão da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização na Câmara dos Deputados
PontoPoder

PP seguirá na base do Governo Elmano e apoiará eleição de Moses ao Senado, diz AJ Albuquerque

Presidente do Progressistas no Ceará reforça divisão interna ao afirmar que ala governista da Federação com o União contará com maioria nos rumos do diretório estadual

Flávia Rabelo e Marcos Moreira
03 de Setembro de 2025
Foto de Bolsonaro e equipe de defesa
PontoPoder

Bolsonaro está com saúde 'frágil' e tem recomendação médica para ficar em casa, diz advogado

A defesa do ex-presidente, que está em prisão domiciliar, falou sobre o estado de saúde dele durante o julgamento no STF

Redação
03 de Setembro de 2025
Tarcísio de Freitas segura microfone durante discurso
PontoPoder

Tarcísio procura ministros do STF para discutir anistia, e Corte critica articulação

O governador de São Paulo tem feito a movimentação durante o julgamento do ex-presidente e de seus aliados no Supremo

Redação
03 de Setembro de 2025
Fodo da fachada do IJF
PontoPoder

Prefeitura de Fortaleza solicita criação de 76 cargos no IJF para convocar aprovados em concurso

Aprovação de projeto de lei poderá permitir convocação de enfermeiros e fonoaudiólogos

Bruno Leite
03 de Setembro de 2025
Foto mostra grupo de Fanfarras de Juazeiro do Norte durante apresentação pública
PontoPoder

Deputados aprovam projeto que reconhece Juazeiro do Norte como a Capital da Fanfarra no Ceará

Reconhecimento ocorre às vésperas do 7 de setembro, período comum de participação dos grupos musicais em desfiles cívicos

Marcos Moreira
03 de Setembro de 2025
José Luís mendes de Oliveira Lima, diante do telão, faz a sustentação oral para os minitros
PontoPoder

Advogado de Braga Netto: ‘Acusação se baseia em delação mentirosa e prints adulterados’

José Luís mendes de Oliveira Lima disse que o réu e delator, Mauro Cid, apresentou pelo menos sete versões sobre a atuação de Braga Netto

Igor Cavalcante
03 de Setembro de 2025
Andrew Fernandes Farias é o advogado do cearense Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa
PontoPoder

Defesa de Paulo Sérgio Nogueira apela para raízes cearenses e reafirma que general foi contra golpe

O general, ex-ministro da Defesa, nasceu em Iguatu, no interior do Ceará

Luana Severo
03 de Setembro de 2025
Foto mostra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro durante manifestação na Praça Portugal
PontoPoder

Aliados de Bolsonaro no Ceará farão ato religioso no 7 de setembro com discurso de padres e pastores

Expectativa é de que a "Marcha da Família" em Fortaleza não tenha cunho político

Marcos Moreira
03 de Setembro de 2025
Advogado Celso Vilardi lê, diante do público que acompanha a sessão, trecho da denúncia da PGR
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro nega ligação com atos golpistas e questiona delação de Cid: 'Não há uma única prova'

Advogado Celso Vilardi apresentou argumentos em defesa de Jair Bolsonaro no julgamento no STF

Igor Cavalcante
03 de Setembro de 2025
Matheus Mayer no julgamento dos réus do núcleo 1 da trama golpista
PontoPoder

Com ataques diretos a Moraes e ao MPF, advogado de Heleno tenta desassociar general de Bolsonaro

Augusto Heleno foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do antigo governo e era tido como um dos principais conselheiros do ex-presidente

Luana Severo
03 de Setembro de 2025
Paulo Bueno
PontoPoder

Veja quem são os advogados dos réus no julgamento da trama golpista no STF

O segundo dia do julgamento acontece nesta quarta-feira (3)

Redação
03 de Setembro de 2025
Homem sorridente vestido com terno azul e gravata, exalando confiança. Foto profissional em ambiente de escritório ou evento social.
PontoPoder

Governador de Tocantins é afastado em operação sobre desvio de recursos na pandemia

Wanderlei Barbosa é investigado por fraude em contratos de aquisição de cestas básicas e recebimento de vantagens

Redação
03 de Setembro de 2025
Na eleição de 2022, TH Joias ganhou 15.105 votos. Ficou como suplente e conquistou a vaga na Alerj, em 2024
PontoPoder

Justiça ordena prisão de deputado estadual TH Joias no Rio de Janeiro por tráfico e venda de armas

Líder de facção, "professor" de drone e tesoureiro de grupo criminoso também são alvos em operação

Redação
03 de Setembro de 2025