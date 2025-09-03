Governo Evandro envia Plano Plurianual 2026–2029 para a Câmara Municipal; orçamento é de R$ 70,5 bi

O Governo Evandro enviou à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) o Plano Plurianual (PPA) para o período 2026–2029. A peça de planejamento orçamentário, que prevê um orçamento total de R$ 70,5 bilhões para os próximos quatro anos, foi apresentada ao Legislativo nesta quarta-feira (3), pela titular da Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) do Município, Carolina Monteiro.

O presidente da Câmara, vereador Leo Couto (PSB), destacou a estruturação do Plano: “É uma peça fundamental, que, pela primeira vez, foi discutida em diversas reuniões com todas as secretarias e com a população”.

“Agora, chega à Câmara para ser debatida por todos os vereadores, para que possamos lapidar e aprimorar, definindo como a cidade vai crescer nos próximos quatro anos”, pontuou o parlamentar.

Veja também PontoPoder Proposta na CMFor quer ampliar gratuidade de idosos no transporte público de Fortaleza para 60 anos PontoPoder Prefeitura de Fortaleza solicita criação de 76 cargos no IJF para convocar aprovados em concurso

Monteiro, por sua vez, reforçou a relevância da legislação. “Para termos um PPA que funcione como ferramenta de planejamento e não como mera peça contábil, partimos do Plano de Governo do prefeito Evandro Leitão, validado no primeiro encontro do secretariado, e dos Planejamentos Estratégicos de cada órgão da Prefeitura”, salientou.

A gestora comentou ainda sobre inovações no processo de elaboração da peça. “O grande avanço é que a Secretaria estruturou uma metodologia integrada, promovendo diálogo com todas as secretarias municipais, algo inédito até então”, evidenciou.

“Este PPA vai nortear a gestão e conta com indicadores que nos permitirão acompanhar os resultados. É um marco importante, pois será o meio pelo qual os resultados da administração poderão ser avaliados”, explicou a secretária.

Ao todo, são sete eixos: Equidade Social e Territorial; Emprego e Renda; Acolhimento Inclusivo e Qualidade nos Serviços Municipais; Segurança Viária, Mobilidade Urbana e Acessibilidade; Convivência Ambiental e Sustentável; Patrimônio Cultural e Requalificação do Centro Urbano e Governança e Gestão Pública Compartilhada.

A redação congrega contribuições da população, viabilizadas por meio de 35 oficinas, de 39 fóruns territoriais realizados pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento (Ipplan) e de uma plataforma virtual. Conforme a CMFor, essa etapa definiu como prioritários os eixos de “Equidade Social e Territorial” e “Acolhimento Inclusivo e Qualidade nos Serviços”.

O Plano Plurianual 2026–2029 estabelece objetivos, programas e indicadores, permitindo avaliar resultados, ações e produtos, além de definir os limites orçamentários de cada política.

Segundo o Legislativo, a Saúde é a área com maior volume de recursos, com R$ 19 bilhões, ou 27% do total. Em seguida vem a área da Educação, com R$ 18,4 bilhões (26%). Já os investimentos estão estimados em R$ 3,7 bilhões. A maioria da receita, 56%, deve vir de transferências correntes, seguida pelas receitas tributárias, com 25%.

Pelo que informou a Casa, o projeto deve ser incluído na pauta da sessão desta quinta-feira (4). Iniciada a tramitação, ele seguirá para análise da Comissão de Orçamento, Fiscalização e Administração Pública (Cofap). O texto deve ser discutido em uma audiência pública.