Governo e Faec articulam ações para enfrentar a estiagem no Sertão Central e Vale do Jaguaribe

Foram definidas a perfuração de poços e a disponibilização de combustível para prefeituras apoiarem produtores rurais.

Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Representantes do Governo do Ceará e da Faec posam para foto juntos.
Legenda: O encontro ocorreu no Palácio da Abolição.
Foto: Reprodução/Instagram.

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, e o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, definiram, na última quarta-feira (11), as ações que serão tomadas para garantir a segurança hídrica e alimentar de produtores rurais do Sertão Central e do Vale do Jaguaribe.

A reunião ocorreu no Palácio da Abolição. "Ficou acertado com a SDA [Secretaria do Desenvolvimento Agrário] e a Sohidra (Superintendência de Obras Hidráulicas] a perfuração de poços profundos e a disponibilização de combustível para que os equipamentos das prefeituras possam ser utilizados pelos produtores rurais neste momento crítico", destacou Silveira. 

A reunião no Palácio da Abolição contou com a participação de 12 prefeitos e 21 secretários municipais de Agricultura das regiões, além do secretário dos Recursos Hídricos, Fernando Santana, e do secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico, Sílvio Carlos.

Além disso, o presidente da Faec afirmou que, a partir de maio, iniciará a compra de grãos para comercialização a preços mais acessíveis aos produtores.

teaser image
Ceará

Ceará tem 34 cidades em situação de emergência por seca ou estiagem; veja lista

teaser image
PontoPoder

Prefeitura no Ceará cancela Carnaval 2026 por ‘grave situação de seca’ e morte de secretário

Minimizar impactos da estiagem

As medidas são para minimizar os impactos da estiagem nas regiões mais afetadas do Estado, garantindo acesso à água e alimentação para os rebanhos.

"Vamos enfrentar a falta de chuva, que deve acontecer, e vamos ajudar o produtor rural com a compra de grãos', assegurou Silveira.

No encontro, Chagas Vieira ressaltou ainda que a determinação do governador Elmano de Freitas (PT) é dar "apoio total" às ações destinadas ao enfrentamento da crise hídrica no interior do Estado.

