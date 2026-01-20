Diário do Nordeste
Prefeitura no Ceará cancela Carnaval 2026 por ‘grave situação de seca’ e morte de secretário

Cidade do Vale do Jaguaribe vive situação de emergência em áreas afetadas pela estiagem.

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
PontoPoder
Fotos mostram prefeito Marcos Cunha e cidade de Jaguaretama.
Legenda: Cancelamento do Carnaval de Jaguaretama foi anunciado pelo prefeito Marcos Cunha.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

A Prefeitura de Jaguaretama, na região do Vale do Jaguaribe do Ceará, anunciou o cancelamento do Carnaval de 2026 nesta terça-feira (20). A decisão foi tomada a partir do cenário de “grave situação de seca” na cidade e pela morte do secretário de Infraestrutura e Urbanismo do município, José Abílio Rodrigues Xavier, em 16 de janeiro.   

Via redes sociais, o prefeito Marcos Cunha (PSB) ressaltou que o Município declarou situação de emergência nas áreas afetadas pela estiagem ainda em 2025, mas o cenário deve ser agravado pela previsão de um “inverno irregular e fraco”. A partir disso, a gestão avaliou ser necessário cancelar as festividades. 

“Juntando isso com o falecimento do nosso amigo Abílio Xavier, lembrando que dia 15 agora, domingo de Carnaval, no caso 15 de fevereiro, completa-se 30 dias de falecimento do nosso secretário. Juntamente, toda a gestão pública decidiu por um motivo de força maior, cancelar essa festa. Lembrando sempre, a gente vai ter outros eventos. Ao longo do ano, nós vamos ter grandes festas que já estavam programadas, o Carnaval já estava programado, mas os planos de Deus são outros”
Marcos Cunha
Prefeito de Jaguaretama

Ainda segundo o prefeito, a ideia da Prefeitura é concentrar os recursos municipais nos investimentos contra a seca, como contratação de maquinários e construção de poços profundos e adutoras na região.

CANCELAMENTO EM TAUÁ

A Prefeitura de Tauá foi outra gestão que decidiu cancelar a programação do Carnaval de 2026. Comandado pela prefeita Patrícia Aguiar (PSD), o Executivo da cidade do Sertão dos Inhamuns justificou a medida como forma de buscar “equilíbrio financeiro” e investir em saúde, educação e outros serviços essenciais. 

“Realizar um evento de grande porte neste momento não seria compatível com a nossa meta de manter as contas em dia e os investimentos em áreas prioritárias”, divulgou a Prefeitura de Tauá em 5 de janeiro, em postagem nas redes sociais. 

