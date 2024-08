Governador do TO, Wanderlei Barbosa é alvo de operação sobre desvio de recursos de cestas básicas

A Polícia Federal (PF) deflagrou, no Tocantins, nesta quarta-feira (21), operação que investiga o desvio de recursos públicos da Covid-19 para o pagamento a empresas contratadas para o fornecimento de cestas básicas.

Segundo o portal g1, entre os investigados está o governador do Estado, Wanderlei Barbosa (Republicanos), que foi alvo de mandado de busca e apreensão. Conforme investigação da PF, o susposto esquema criminoso ocorreu entre os anos de 2020 e 2021, quando Wanderlei era vice-governador.

As buscas ocorreram em endereços de Barbosa. A primeira dama Karynne Sotero e os filhos do governador, deputado Léo Barbosa (Republicanos) e Rérison Castro, também são alvos de buscas. O Governo do Tocantins afirmou que colabora com as investigações.

A investigação identificou a contratação de grupos de empresas selecionadas para o fornecimento de cestas básicas, que receberiam a totalidade do valor contratado, porém entregariam apenas parte do quantitativo acordado.

Políticos e empresários entre os alvos

Ao todo, são cumpridos 42 mandados de busca e apreensão e outras medidas cautelares patrimoniais, todas expedidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde os inquéritos tramitam sob sigilo. Ainda conforme o g1, entre os alvos estão políticos e empresários

A operação foi chamada de Fames-19 em referência à insegurança alimentar ocasionada pela pandemia de Covid-19. Fames, significa "fome", em latim, e 19 faz alusão ao ano em que a doença foi descoberta.