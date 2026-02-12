Soldado Noélio assume como deputado federal pelo Ceará na vaga de Dayanny Bittencourt

O vereador de Fortaleza Soldado Noélio (União) foi empossado como deputado federal na Câmara dos Deputados, em Brasília, nesta quarta-feira (11). Ele assume o cargo na bancada do União Brasil pelo Ceará, substituindo a então parlamentar cearense Dayany Bittencourt.

Em suas redes sociais, o deputado agradeceu à oportunidade e publicou o momento em que fez o juramento de compromisso na Casa. "Quero agradecer a Deus, a minha família e a todos que contribuíram para esse momento se tornar uma realidade", escreveu.

Pelos comentários da postagem, Dayany se manifestou, sinalizando a satisfação com a escolha de Noélio como seu substituto e enfatizando que ele será uma "voz dos profissionais de segurança e do povo de bem do Ceará".

O partido União Brasil também comentou sobre o novo cargo de Noélio no Instagram. A sigla destacou que o parlamentar "defende uma carreira justa e valorizada para os profissionais da segurança pública" e pautas quanto à maior "qualidade de vida, dignidade e respeito à população cearense".

Entre as áreas de atuação do deputado, segundo ele, estão as pastas da Saúde, da Educação e da Segurança, assim como a luta por direitos para pessoas com deficiência.

Trajetória na política

Soldado Noélio é um ex-policial militar natural de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e ingressou a carreira política em 2016, quando atuou como vereador. Dois anos depois, em 2018, foi eleito deputado estadual, onde permaneceu até o fim do mandato, em 2022.

No último pleito, tentou eleição para o cargo de deputado federal, mas finalizou as votações como suplente. Antes de assumir a vaga de Dayany, o político estava atuando novamente como vereador na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), função que voltou a assumir em 2024.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.