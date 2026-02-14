Diário do Nordeste
Lula celebra 1º ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno: 'Sempre na história'

Presidente exaltou feito do brasileiro Lucas Pinheiro Braathen no slalom gigante.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Atleta vestindo roupas de inverno e bandeira verde e amarela segura uma medalha de ouro olímpica e a leva à boca, usando luvas esportivas brancas e um gorro preto.
Legenda: Braathen venceu na categoria slalom gigante de esqui alpino.
Foto: FABRICE COFFRINI / AFP.

O presidente Lula comentou, em celebração nas redes sociais, a primeira medalha de ouro do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno, feito conquistado pelo brasileiro Lucas Pinheiro Braathen neste sábado (14), na modalidade de slalom gigante.

"O Brasil fez história nos Jogos Olímpicos de Inverno!", disse Lula em publicação na rede social X. O presidente reforçou a importância do pódio do Brasil em uma edição de inverno, que neste ano ocorre em Milano Cortina, na Itália.

"O resultado inédito mostra que o esporte brasileiro não tem limites. É o reflexo de talento, dedicação e do trabalho contínuo de fortalecimento do esporte em todas as suas dimensões", completou ele.

Medalha de Ouro para o Brasil

Lucas Pinheiro Braathen, atleta do slalom gigante do esqui alpino, conquistou a medalha de ouro e subiu aos pódio dos jogos neste sábado (14). O brasileiro bateu os suíços Marco Odematt, que levou a prata, e Loic Meillard, com o bronze.

Até hoje, o melhor resultado brasileiro na história havia sido com Isabel Clark, que conquistou a 9ª posição no snowboard cross nos jogos de inverno de Turim, também na Itália, realizados em 2006.

Braathen, inclusive, já acumula um feito recente. Foi o primeiro brasileiro a vencer uma etapa da Copa do Mundo de esqui alpino, realizada no último mês de novembro em Levi, na Finlândia. 

Após a conquista, ele celebrou o momento no esporte. "Não sei como colocar em provas. Foi uma guerra. Estava puxando, sempre tentando achar velocidade. Estava esquiando com o coração e quando você esquia do jeito que você é, tudo pode acontecer", disse, emocionado, em entrevista ao GETV.

