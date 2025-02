Filho de Cristian Cravinhos pede à Justiça anulação de paternidade e diz ter 'vergonha' do genitor

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) julga, nesta terça-feira (18), um pedido do filho de Cristian Cravinhos, condenado pelo assassinato dos pais de Suzane von Richthofen. No processo, o rapaz pede a anulação da paternidade e a exclusão de qualquer vínculo relacionado ao pai.

Segundo o Metrópoles, o filho de Cristian alega ter "vergonha" do pai. À época do crime, ele tinha apenas três anos de idade, e disse à Justiça que, desde então, sofre forte preconceito devido às atitudes do pai.

Cristian, assim como seu irmão, Daniel, foi condenado por ajudar a matar Manfred e Marísia Von Richthofen, em outubro de 2002.

Veja também Zoeira Caso Richthofen: o que aconteceu com Suzane e os irmãos Cravinhos País Irmão de Suzane von Richtofen nega perdão a assassino e diz procurar irmã: 'Assuntos pendentes' País Daniel Cravinhos se casa com biomédica no Interior de SP

Processo para anular paternidade

Em 2009, o filho de Cravinhos entrou com um processo na Justiça para anular a paternidade e mudar o próprio nome.

A Justiça do Paraná chegou a conceder o pedido diante do argumento de "abandono paterno". No entanto, o pai recorreu da decisão e o processo será julgado novamente nesta semana.

Veja também Zoeira Ex-vocalista da boyband Twister conta que dividiu cela 'Casa dos Artistas' com irmãos Cravinhos

Relembre o caso

Em outubro de 2002, os irmãos Daniel e Cristian Cravinhos mataram os pais de Suzane von Richthofen a pauladas.

À época, Daniel e Suzane namoravam, a contragosto dos pais da garota, Manfred e Marísia. O crime foi premeditado pelos três e liderado pela herdeira, que foi condenada a 39 anos e seis meses de prisão.

Cristian, por sua vez, cumpre uma pena de 38 anos e seis meses e ainda está preso em regime fechado na penitenciária de Tremembé.