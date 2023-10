Caso Richthofen: o que aconteceu com Suzane e os irmãos Cravinhos

Com o terceiro filme sobre o assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, aumentou a curiosidade sobre o caso. Dois longas já tinham sido lançados - 'A Menina Que Matou os Pais' e 'O Menino Que Matou Meus Pais' - e o terceiro - "A Menina Que Matou Os Pais - A confissão" - estreou nessa sexta-feira (27), no Prime Vídeo.

Abaixo, o Diário do Nordeste atualiza a situação dos envolvidos no crime.

Daniel Cravinhos

Legenda: Daniel Cravinhos, hoje com 42 anos, foi condenando a 39 anos e seis meses de prisão Foto: Reprodução/Instagram

Daniel Cravinhos, hoje com 42 anos, foi condenando a 39 anos e seis meses de prisão em regime fechado. No entanto, a progressão para o regime semiaberto ocorreu em 2013 e para o aberto em 2018.

Ele acabou retornando para o regime fechado por ter se envolvido em tráfico de produtos restritos a hospitais dentro da cadeia um ano antes. Por essa razão, passou mais três meses detido.

Cravinhos também continuou com a vida afetiva e se casou com a biomédica Alyne Bento, filha de uma agente penitenciária, em 2014. O casal se separou em 2022. Atualmente, Daniel mudou o sobrenome para "Bento" e trabalha com moto velocidade, pilotando e customizando motos.

Cristian Cravinhos

Legenda: Cristian Cravinhos foi o primeiro a confessar o crime Foto: Reprodução / TV

Cristian Cravinhos é o irmão mais velho de Daniel. Ele foi o primeiro a confessar o crime e recebeu a pena de 38 anos e seis meses em regime fechado. Em 2017, recebeu a progressão para o aberto também, mas, em 2018, voltou para o presídio pelo crime de corrupção.

Isso porque ele se envolveu em uma briga em um bar em Sorocaba e, ao ser revistado pela polícia, munição de uso restrito foi encontrada. Para não ser preso e perder o direito ao regime aberto, ofereceu dinheiro aos policiais.

Depois, foi absolvido da acusação de posse ilegal de munição, mas a condenação por tentativa de suborno foi mantida. Cristian Cravinhos voltou aos jornais em 2020, quando pediu indenização de R$ 500 mil por danos morais à produtora da série "Investigação Criminal", por usar fotos suas, mas a Justiça negou o pedido.

Naquele mesmo ano, o filho dele, que tinha 3 anos na época do crime, pediu anulação da paternidade. Segundo o Uol, o jovem alegou sofrer constrangimento por conta do nome do pai e decidiu abrir mão de pensão ou herança.

Em 2009, o garoto já tinha conseguido retirar o sobrenome do pai.

Suzane von Richthofen

Legenda: Suzane von Richthofen estuda biomedicina em uma universidade na cidade de Taubaté, interior de São Paulo Foto: Arquivo Pessoal

Suzane von Richthofen, hoje com 39 anos, foi condenada a 39 anos em regime fechado, em 2002, pena cumprida na Penitenciária de Tremembé, em São Paulo. Em outubro de 2015, ela teve progressão para o semiaberto, recebendo o benefício de saídas temporárias, que foram amplamente divulgadas pele imprensa em datas comemorativas, nos últimos anos.

E, desde janeiro deste ano, Suzane cumpre pena em regime aberto. Atualmente, ela mora em Angatuba, no interior de São Paulo, onde abriu um ateliê de costura e divulga os produtos nas redes sociais.

Na prisão, Suzane era conhecida pelo bom comportamento. Presa, ela teve dois relacionamentos, sendo o primeiro com a Sandrão — presa por sequestro e assassinato de uma criança. Em 2016, ela namorou e ficou noiva do serralheiro Rogério Olberg, mas o casal se separou em março de 2020.

Em 2021, ela começou a estudar presencialmente biomedicina em uma universidade particular. Na época, ela retornava para o alojamento após as aulas. Na faculdade, era uma espécie de celebridade. Colegas chegavam a pedir autógrafos e relataram, nas redes sociais, como era a convivência com ela.

Em 2022, Suzane recebeu autorização da Justiça para frequentar um curso de informática durante as férias da faculdade. Ela relatou que a falta de conhecimento tecnológico a atrapalha nos estudos, já que foi presa quando as ferramentas digitais ainda eram pouco difundidas.