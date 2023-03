Suzane Von Richthofen faz nova faculdade de Biomecidina no interior de SP

Suzane von Richthofen voltou a cursar biomedicina em uma universidade particular de Itapetininga, em São Paulo, após ser beneficiada com a progressão de pena para o regime aberto há cerca de dois meses.

Ainda em 2021, a Justiça concedeu a Suzane o direito de iniciar o curso em uma universidade de Taubaté, também em São Paulo. Entretanto, com o novo regime, ela trancou o curso na cidade e se mudou para Angatuba (SP).

Suzane transferiu, no início de 2023, o curso para o Centro Universitário Sudoeste Paulista (UNIFSP), em Itapetininga, cidade localizada a 52 quilômetros da cidade onde mora atualmente.

Segundo o portal g1, Suzane foi vista na instituição de ensino na quarta-feira (15) e esta é a primeira vez que ela acompanha as aulas presencialmente.

A autorização, que só poderia ser concedida pela Justiça, havia sido solicitada em fevereiro por meio dos advogados de defesa dela.

Conforme informações de uma colega de sala, ouvida pelo g1, a notícia sobre a matrícula de Suzane foi comunicada há algumas semanas pela direção da faculdade.

"Foram de sala em sala e comunicaram que a Suzane frequentaria as aulas. Pediram para que os alunos compreendessem e respeitassem o direito dela como cidadã", explicou, sem se identificar.

Com a repercussão do caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) pontuou que o caso de Richthofen corre em segredo de Justiça. Até então, a defesa da detenta não se posicionou.