Suspeito de sequestrar menina de 12 anos para o Maranhão é solto após audiência de custódia

O suspeito de trancar uma menina de 12 anos após levá-la do Rio de Janeiro ao Maranhão, Eduardo da Silva Noronha, de 25 anos, foi solto por decisão da Justiça do Maranhão nessa quinta-feira (16).

A liberdade provisória foi garantida a ele após audiência de custódia e, a partir de agora, será monitorado por tornozeleira eletrônica com supervisão da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (Seap).

A decisão pela liberdade foi concedida pela juíza Maria da Conceição Privado Rego, segundo o portal g1 Maranhão.

Eduardo da Silva aliciou a adolescente em conversas pela Internet por dois anos e a levou do Rio de Janeiro até São Luís em um carro de corridas por aplicativo. Segundo a apuração dos fatos, a corrida custou cerca de R$ 4 mil.

As investigações buscam apurar se a corrida foi combinada previamente ou se teria sido contratada por aplicativo de transporte.

Desaparecimento

Desaparecida desde o dia 6 de março, a menina foi encontrada na última terça-feira (14), no bairro Divinéia, localizado na periferia de São Luís.

A vítima desembarcou no Rio de Janeiro no final da tarde desta quinta-feira (16). Uma agente a acompanhou no retorno e a irmã dela também esteve presente.

Saindo do aeroporto, a menina seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) para realizar um novo exame de corpo de delito. Além disso, ela foi encaminhada para a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), juntamente com a irmã, para ser ouvida sobre o desaparecimento.

Ela também já concedeu depoimento no Maranhão, em um inquérito de apuração por sequestro, cárcere privado e estupro de vulnerável, aberto contra Eduardo da Silva Noronha.