Irmão de Suzane von Richtofen nega perdão a assassino e diz procurar irmã: 'Assuntos pendentes'

Após receber uma carta aberta na qual Daniel Cravinhos — condenado pelo assassinato de Manfred von Richtofen — pede perdão pelo crime, ocorrido em 2002, Andreas von Richtofen, filho de Manfred e irmão de Suzane von Richtofen, afirmou que não desculpa o ex-cunhado. A afirmação foi dada ao programa Tá na Hora, do SBT, nesta sexta (19).

Andreas concedeu entrevista para o programa, a partir do qual ficou sabendo sobre a carta endereçada a ela. “Não vou servir chazinho para os caras, fica difícil. Marretaram a cabeça do seu pai e você vai dançar ciranda com o sujeito depois?”, reagiu.

Veja também País Daniel Cravinhos tenta encontrar irmão de Suzane ex-Von Richthofen, diz jornal País Caso ‘Tio Paulo’: quatro dias após a morte, idoso será enterrado neste sábado (20)

Daniel Cravinhos foi condenado a 39 anos e seis meses de prisão, cumprindo 17 anos antes de passar para o regime aberto, entre 2017 e 2018. Na carta aberta, revelada pelo blog True Crime, do jornalista Ullisses Campbell, no O Globo, ele pede perdão e a oportunidade de um encontro entre os dois.

“Sinto-me apreensivo com a sua possível reação ao ler essa carta. (...) Minha mente está em turbilhão, pois meu desejo mais profundo é ter o seu perdão. As palavras mal conseguem expressar a intensidade de minha angústia e remorso” Daniel Cravinhos em carta endereçada a Andreas von Richtofen

Na carta, ele diz que espera que Andreas “encontre no coração a compaixão” para perdoá-lo. “Estou disposto a enfrentar as consequências de meus atos e a fazer tudo o que estiver ao meu alcance para tentar reparar o enorme dano que lhe causei”, afirma.

“Assuntos pendentes” com a irmã

Além de reagir ao pedido de perdão, Andreas também falou que tem tentado contactar a irmã, mandante do crime, porque ambos têm “assuntos pendentes” para tratar. Suzane foi condenada pelo caso também a 39 anos e 6 meses, ficando presa até janeiro de 2023, quando entrou em regime aberto.

“Eu estou procurando ela faz uns quatro anos, já. Nós temos assuntos pendentes. Ela deveria me procurar, né?”, afirmou. Ele citou, especificamente, questões financeiras. Andreas herdou o espólio dos pais, em 2006, mas enfrenta dívidas de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) e condomínios atrasados.