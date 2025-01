Daniel Cravinhos se casa com biomédica no Interior de SP

Daniel Cravinhos se casou no civil, no último sábado (25), com a biomédica Carolina Andrade, em Santo André, interior de São Paulo. Condenado a 38 anos e 11 meses de prisão por matar os pais de Suzane von Richthofen, ele deixou a prisão em janeiro de 2018 e cumpre pena em regime aberto.

Daniel conheceu a atual esposa enquanto ainda estava casado com Andressa Rodrigues. A ex contou na época da separação que havia sido traída por Daniel com Carolina durante a gestação da primeira filha dele, que nasceu em novembro de 2024.

Casamento

A cerimônia foi discreta, com a presença apenas de familiares, e Daniel aproveitou o casamento para mudar de nome: agora ele se chama Daniel Andrade de Paula e Silva. O “Andrade” foi incorporado do sobrenome da esposa.

Esse não é o primeiro casamento de Cravinhos. Em 2014, ele se casou com Alyne Bento. Suzane também mantém um relacionamento após a saída da prisão, com o médico Felipe Muniz. Ela, inclusive, teve um filho do companheiro.

Suzane, Cristian e Daniel planejaram e mataram os pais dela em 2002.