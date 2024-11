Ex de Richthofen, Daniel Cravinhos é acusado de traição pela atual esposa: 'Ele me largou'

Daniel Cravinhos, de 43 anos, namorado de Suzane Richthofen na época do assassinato do casal von Richthofen, foi acusado de traição pela atual companheira. A estudante Andressa Rodrigues, de 28 anos, divulgou a informação nas redes sociais. O casal havia acabado de ter a primeira filha.

Em um vídeo publicado no Instagram, Rodrigues mostra uma conversa entre Cravinhos e a suposta amante. "Aqui foi onde descobri a traição. E eles debocharam ainda, achando que eu tinha acreditado que ele não estava me traindo", legendou a mulher.

Em entrevista ao jornal O Globo, a estudante contou que desconfiou da traição do marido enquanto ainda estava grávida. Ela clonou o celular de Cravinhos e teve acesso às mensagens que ele trocava com outra mulher. A princípio, Daniel negou, mas depois admitiu e afirmou que busca se relacionar com outras mulheres após sair do Tremembé.

"Ele me largou na hora em que mais precisei. Os pontos do parto nem haviam sido retirados. Não conhecia esse lado insensível dele”, desabafou a jovem ao jornal.

Procurado pelo O Globo, Cravinhos afirmou que não vai responder às acusações de Andressa. “Não vou rebater baixarias e infantilidades”, declarou.

Quem é Daniel Cravinhos?

Daniel foi condenado a 39 anos de prisão pela participação na morte do casal von Richthofen, em 2002. Ele cumpre a sentença em regime aberto desde 2018, mesmo ano que se relacionou com a biomédica Alyne Bento, de 40 anos, de quem adotou o sobrenome para "se livrar" do estigma de Cravinhos.

Atualmente, ele pratica motovelocidade e trabalha em um ateliê onde customiza aviões de brinquedo, aviões reais e motos esportivas.

Após Bento, Cravinhos chegou a ter um caso com a também biomédica Carolina Andrade, de 26 anos, até se casar com Andressa Rodrigues.

Legenda: Na intriga, também está em jogo a cachorra Maya, que aparece em fotos com as três ex-mulheres de Daniel Foto: Reprodução

Nesta quarta-feira (6), por meio das redes sociais, a estudante postou várias indiretas ao, agora, ex-marido. Entre elas estão frases motivacionais e de superação.

"Vários vacilão vira pai, mas não vira homem. Pensão não é amor, é obrigação, vacilão“, dizia uma delas. "Fique tranquilo, o tempo coloca cada rei no seu trono e cada palhaço no seu circo”, completou Andressa em outra postagem.