Polícia de PE é autorizada a usar Ferrari e Land Rover apreendidos na Operação Integration; entenda

A Polícia Civil de Pernambuco foi autorizada pela Justiça a utilizar, por sete meses, dois carros de luxo apreendidos na Operação Integration, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro obtido por meio de jogos ilegais. Dois dos alvos dessa operação são o cantor Gusttavo Lima e a influenciadora Deolane Bezerra.

Os carros são, de acordo com o g1, uma Land Rover RRS P530 L5, avaliada em torno de R$ 1 milhão, e uma Ferrari Purosangue, orçada em R$ 7,1 milhões.

A decisão foi tomada pela juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, no último dia 30 de outubro, e atende a um pedido da Polícia Civil. No mês passado, a magistrada já havia autorizado a corporação a usar quatro aviões que pertenceram a Gusttavo Lima e à empresa Esportes da Sorte, outra investigada.

Efeito 'pedagógico'

Os veículos serão usados para exposição em ambientes internos da delegacia geral e em eventos institucionais. O objetivo é preservar os bens e, ao mesmo tempo, mostrar à população a atuação do órgão contra "delitos de colarinho branco".

"A exposição dos veículos deve seguir a diretriz pedagógica, visando conscientizar a população, especialmente a juventude, sobre a atuação da Polícia Civil no combate a crimes de colarinho branco e na luta contra organizações criminosas. A educação é uma ferramenta poderosa de empoderamento", argumentou a juíza Calado.