Rapper do grupo Facção Central denuncia policial militar por morte de sobrinho em SP

O rapper Eduardo Taddeo, do grupo Facção Central, usou as redes sociais para denunciar a morte do sobrinho, Gabriel Renan, de 26 anos. Segundo a família, ele foi baleado por um policial militar à paisana. O caso aconteceu no último domingo (3), em frente a um supermercado na zona sul de São Paulo (SP). Gabriel foi acusado de roubar produtos de limpeza.

"Mataram meu sobrinho com oito tiros, porque acusaram ele de vir furtar aqui. E nessa deram oito tiros, e os oito tiros ficarão como legítima defesa", disse o artista em vídeo publicado no Instagram, em frente ao supermercado da rede Oxxo.

Segundo o g1, a família denuncia o policial Vinicius de Lima Brito por execução. Em boletim de ocorrência ao qual o site teve acesso, o policial afirma que agiu em legítima defesa e que viu Gabriel roubando produtos do supermercado. Ao questionar o jovem, ainda conforme o PM, ele teria dito que estava armado, colocando a mão dentro da blusa. O PM, então, teria atirado. Gabriel morreu no local. Foram encontradas 11 perfurações no corpo dele.

O rapper ainda criticou a violência policial contra jovens negros e periféricos, afirmando que o policial que atirou contra o sobrinho deverá ser absolvido. "Se você é favelado, ó, não cola nessa po***. Não gasta seu dinheiro, não enriquece quem mata nossa gente", concluiu.

Caso é investigado pela DHPP

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que as circunstâncias do caso estão sendo investigadas pela Divisão de Homicídios do DHPP. A secretaria também afirmou que exames periciais foram solicitados e que outras diligências estão sendo realizadas para esclarecer os fatos.

Para o Uol, a rede Oxxo afirmou que pauta as ações no respeito às pessoas e lamenta profundamente o ocorrido. A empresa ressaltou que o PM não é funcionário do local. "A rede informa que seus colaboradores acionaram imediatamente as autoridades e que as imagens do sistema de segurança estão à disposição dos órgãos competentes a fim de contribuir com a investigação".