Ibama investiga morte de tartarugas em rio de Goiás

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) informou que investiga a morte de diversas tartarugas em um rio de Aruanã, em Goiás, em uma região conhecida como Lago Rico. Animais foram encontrados mortos e outros desmaiados no último sábado (2). As informações são da CNN.

Moradores denunciaram a mortandade dos répteis na região, e equipes do Batalhão Ambiental da Polícia Militar de Goiás foram acionadas. Durante a ação, os agentes coletaram amostras da água do rio para estudos patológicos. A causa da morte dos animais ainda não foi esclarecida.

Fiscais do Ibama, pesquisadores da Universidade Estadual de Goiás e da Universidade Federal de Goiás investigam o caso.

“A operação se estenderá até a completa elucidação dos fatos, identificação da autoria e responsabilização administrativa e criminal”, informou o Batalhão Ambiental em publicação sobre o caso.