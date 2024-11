Irmão que matou dentista a facadas em briga por herança vira réu em SC

A Justiça de Santa Catarina aceitou a denúncia contra um homem que assassinou a facadas a dentista Isabela Cristina Fernandes Martins, de 34 anos. O crime aconteceu no fim do mês de outubro, no município de Gravataí, no Sul do estado. A motivação seria uma suposta briga pela herança da mãe dos envolvidos.

Segundo a investigação, Isabel estava grávida, mas os familiares ainda não sabiam. A dentista morreu após levar 40 facadas na frente da própria mãe, que fez 73 anos um dia após o crime. O irmão da vítima, identificado como Ezequiel Fernandes Martins, de 39 anos, fugiu após o assassinato, mas se entrou à Polícia poucas horas depois.

Em outubro, Ezequiel foi indiciado pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), que solicitou que o acusado fosse a júri popular. Conforme o g1, o Tribunal de Justiça do Estado não informou como vai ocorrer o julgamento, pois a decisão ocorre em outro ato judicial do processo.

Na denúncia do MPSC, a motivação do crime aparece como uma desavença entre os irmãos sobre a divisão de herança e o inventário da mãe. O ato teria sido cometido com motivo torpe e praticado com meio cruel, causando à vítima intenso sofrimento físico em decorrência das repetidas facadas.

Ao g1, o delegado Willian Meotti, responsável pela investigação, afirma que o réu teria usado de recurso indevido para dificultar a defesa da vítima. Ezequiel teria se utilizado da superioridade física para atacar Isabel assim que ela entrou na casa da mãe. O crime também é enquadrado como feminicídio.

Isabel "amava servir"

Isabel dizia nas redes sociais que era "apaixonada por transformar vidas através de sorrisos". Segundo familiares, a dentista "amava servir" às pessoas, tanto através da sua profissão quanto pelo seu jeito de ser e cuidar dos outros.

"Esse era o jeitinho de amar dela. Mesmo tendo uma infância com algumas dores, nunca devolveu ao mundo a dor, ela deu uma resposta de amor. Batalhou, foi uma boa esposa, nora, amiga e irmã", disse uma prima de Isabel ao g1.