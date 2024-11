Mulher de 22 anos é encontrada morta dentro de geladeira; veja o que se sabe sobre o crime

O corpo de Milena Vitória Garcia de Barros, de 22 anos, foi encontrado dentro de uma geladeira na manhã dessa segunda-feira (4), no Rio de Janeiro. Preso horas depois, o ex-marido dela, Marcos Vinicius, é apontado por familiares da vítima como o autor do homicídio, segundo o g1.

Cientes das recentes brigas do casal, os vizinhos avisaram à família sobre a presença do homem na residência dela no bairro Senador Camará, na Zona Oeste carioca, de onde ele saiu pouco tempo depois com os filhos. Foi o padrasto de Milena que a encontrou morta dentro do eletrodoméstico.

Milena vivia com os dois filhos frutos do relacionamento com o ex: um menino de 5 anos e uma garota, de 2. Conforme relatos de testemunhas, as crianças presenciaram a morte da mãe.

MOTIVAÇÃO DO CRIME

As informações de testemunhas apontam, ainda, que o suspeito não tinha aceitado o recente término do relacionamento.

De acordo com o padrasto de Milena, na última sexta-feira (1º), o acusado foi até a casa dela e levou o filho mais velho do casal somente para passar o fim de semana. Depois, por meio de mensagem, Marcos teria alegado que ela nunca mais veria o menino. No entanto, ele teria ido até a residência novamente e pedido para conversar com a vítima, na segunda (4).

PRISÃO E INVESTIGAÇÃO

Marcos Vinicius foi preso e encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital fluminense. Ele se entregou à polícia após deixar os filhos na casa de familiares. O ex-marido de Milena vai responder por feminicídio e ocultação de cadáver.

A Polícia Civil indicou que trabalha para esclarecer a motivação do crime. Nesse sentido, o corpo da vítima passou por perícia na manhã desta terça-feira (5), segundo o Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto (IMLAP).

Milena Vitória foi sepultada na tarde desta terça, no Cemitério Murundu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.