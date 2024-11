Com vitória do Mirassol, Ceará e Sport disputarão única vaga aberta de acesso; veja análise

A terça-feira (5) reservava ainda ao torcedor do Ceará dar uma 'secada' no Mirassol, para ter dois times na 'alça de mira' por uma vaga no G4, mas não deu. O time paulista goleou o Coritiba por 4 a 1 no Maião, em São Paulo, e saltou para 3º, com 62 pontos.

Assim, o adversário mais próximo do Vovô ficou sendo mesmo o Sport, que agora é 4º com 59, depois da derrota de ontem para o Operário/PR, resultado importantíssimo para o Ceará, que com 57, ficou apenas 2 pontos do time pernambucano.

Legenda: Tabela da Série B após o complemento da 35ª rodada nesta terça-feira Foto: Reprodução / srgoool

E pela classificação, 3 clubes já acima dos 62 pontos - Santos (65), Novorizontino (63) e Mirassol (62) - está se desenhando apenas uma vaga aberta, do 4º colocado, que deve ficar entre Ceará e Sport.

Claro que Goiás (6º com 54), e Operário 6º com 53 ainda possuem chances remotas, mas a vantagem do Ceará para eles é confortável, de 3 e 4 pontos.

Ou seja, se o Ceará fizer a parte dele nos 3 jogos finais, não precisará se preocupar.

Duelo Ceará x Sport

Ceará e Sport tem pressões parecidas por acesso, pelo tamanho das torcidas, tradição e investimento. Mas no momento, o viés de alta é do Vovô, enquanto o Leão da Ilha vem de duas derrotas seguidas e a pressão lá está enorme.

Pesa muito o Sport ter deixado o acesso escapar nas rodadas finais do ano passado, quando ficou no G4 quase o campeonato inteiro.

Ou seja, se o Ceará tem pressão pra subir, o Sport também tem, mas lá está ainda maior.

A tabela do Ceará parece mais acessível por dois aspectos, a motivação dos adversários.

O Botafogo/SP, próximo adversário, venceu nesta terça-feira fora de casa o Brusque, e em 14º, abriu 4 pontos para o Z4. Ou seja, a equipe não está desesperada no Z4 e pode entrar mais relaxada contra o Ceará.

O América/MG, que pega o Ceará na penúltima rodada no Castelão, perdeu para o Amazonas por 1 a 0 nesta terça-feira e ficou com 52 pontos, em 9º. Ou seja, as chances de acesso são apenas matemáticas e pode já chegar contra o Ceará sem chances.

E na última rodada, contra o Guarani em Campinas, o time paulista já deve estar matematicamente rebaixado.

A tabela do Sport é complicada, pois Chapecoense e Ponte Preta estão muito ameaçados pelo rebaixamento e precisam urgentemente de pontos. Um ponto para eles pode fazer a diferença.

E na última rodada, na Ilha do Retiro, o adversário é o Santos, que pode estar disputando o título com o Novorizontino.

Tabelas de Ceará e Sport

Ceará (57 pontos, 3 jogos a fazer)

(F) Botafogo-SP - 12/11 - 21h30

(C) América Mineiro - 17/11 - 18h30

(F) Guarani - 24/11 - a definir

Sport (59 pontos, 3 jogos a fazer)

(C) Chapecoense - 10/11 - 18h

(F) Ponte Preta - 16/11 - 21h

(C) Santos - 24/11 - a definir