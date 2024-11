Mulher é vítima de estupro ao voltar para casa no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza

Um homem foi preso, na tarde desta terça-feira (5), por suspeita de ter estuprado uma mulher no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza, na madrugada dessa segunda-feira (4). O crime sexual teria ocorrido após a vítima ter sido perseguida e abordada pelo suspeito, em um veículo, na Avenida Fernandes Távora.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, com base em filmagens de um circuito de câmeras, é possível ver a mulher andando sozinha próxima à via, por volta de 1h da manhã da segunda (4). Na sequência, um carro de cor branca passa a acompanhá-la.

A prisão do suspeito ocorreu em uma via pública do bairro Praia do Futuro, na tarde desta terça (5), após ele ter sido localizado pelo Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur). Mais cedo, o automóvel do suspeito já havia sido apreendido, no qual foram encontrados duas facas, uma carabina de pressão, acessórios sexuais e preservativos.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), o acusado tem 30 anos e já tem duas passagens pela Polícia por lesão corporal e uma por crime contra a dignidade sexual.

Ainda segundo a Pasta, o homem foi conduzido para uma unidade da Polícia Civil, onde está sendo ouvido. A ocorrência está em andamento.