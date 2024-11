Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (6/11)

Hoje, Mercúrio encontra os nodos lunares, abrindo portas para uma compreensão profunda do que tem sido vivido. É um dia para ver tudo com mais clareza, para finalmente entender as finalizações, as rupturas e as mudanças que surgiram ao longo do caminho. Talvez perceba que as razões para essas transições eram, na verdade, pontos de partida para algo maior, algo que só você pode trilhar.



E esse entendimento vai além da necessidade de ser aceito, amado ou reconhecido. Não é mais o momento de se prender às pequenas coisas que limitam seu olhar. Permita-se libertar dessas amarras e olhe para o alto, onde há espaço para novos horizontes. Coragem! Seu caminho pede uma visão mais ampla e autêntica.

Áries

Ariano(a), pense no que quer construir para si mesmo e dê um passo firme nessa direção. Sua mente está ágil, e qualquer meta que colocar à frente agora pode se concretizar, desde que esteja alinhada ao que realmente quer.

Touro

Taurino(a), hoje é um dia para sentir segurança nas próprias decisões. Focar no que você valoriza ajuda a clarear seus próximos passos. Visualize o que quer realizar e siga esse caminho, sabendo que está no seu ritmo certo.

Gêmeos

A energia do dia pede que você selecione com cuidado o que realmente importa. Você pode sentir um impulso para mudanças, mas é essencial escolher o que mais faz sentido para seu crescimento pessoal. Algumas coisas precisam ser deixadas de lado. Não perca sua leveza carregando fardos.

Câncer

Hoje é um bom dia para colocar as bases em algo que quer ver crescer. Com atenção aos detalhes e paciência, o que começar agora terá força para se desenvolver. Confie no que está construindo. É pra frente que se anda, canceriano(a).

Leão

Você brilha quando está na liderança, mas o momento pede um tipo diferente de coragem: a de se comprometer com o que sente que é verdadeiro. Construa com autenticidade. Lembra-se sempre que: "Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira" (Renato Russo).

Virgem

Virginiano(a), pode surgir uma chance de reorganizar sua vida. Tem algo bagunçado, mas calma! Aproveite a energia para criar uma base estável para aquilo que é importante. É um momento de semear o que quer ver florescer.

Libra

Libriano(a), aproveite o dia para refletir sobre as relações e os valores que sustentam sua vida. Hoje, comprometer-se com o que é significativo ajuda a fortalecer laços e parcerias que enriquecem seu caminho. Convide um amigo(a) para um passeio.

Escorpião

A quarta-feira pede que você observe o quanto de energia você coloca no que deseja. Quando está totalmente focado, você faz acontecer. Então, dedique-se com paixão àquilo que te transforma. Elimine todas as distrações, excessos e se priorize na rotina. Quanto menos, melhor.

Sagitário

Sagitariano(a), algo poderá te surpreender e despertar em você um olhar mais profundo sobre o que quer construir a longo prazo. Fique atento aos sinais. É um ótimo momento para investir em projetos que fazem seu coração vibrar. Se permita ser feliz.

Capricórnio

Capricorniano(a), que tal tomar as rédeas da sua vida? Você sabe o quanto é importante construir com paciência. E hoje será um dia favorável para planejar seu próximo passo, mas vá com calma. "Não se afobe, não. Que nada é pra já" (Chico).

Aquário

Aquariano(a), hoje será um dia de oportunidades. Alinhe-se ao que quer alcançar e busque novas formas de realizar seus projetos. O que você pode fazer de diferente hoje? O universo está falando com você o tempo todo, tente captar as mensagens.

Peixes

Pisciano(a), pode ser que você tenha que fazer uma escolha. E se você ouvir o seu coração, essa escolha vai trazer tranquilidade para você e para quem você ama. Tente silenciar um pouco. Escute o que os silêncios tem para te dizer.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.