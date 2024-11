Amazon abre 300 vagas de emprego no Ceará para Black Friday; veja lista

Diante do aquecimento da demanda neste período do ano, a Amazon vai contratar 300 funcionários temporários no Ceará.

A gigante do e-commerce global opera um Centro de Distribuição em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, um dos polos logísticos estratégicos da companhia no Nordeste.

"Para se candidatar, é necessário ter o ensino fundamental completo e não é exigida experiência prévia", diz a empresa.

Segundo a Amazon, as vagas para Centros de Distribuição e Estações de Entrega estão abertas ao longo do ano, mas em períodos de alta demanda do varejo, são promovidas as contratações temporárias.

Veja lista de funções com vagas abertas

Controle de estoque;

Conferência de encomendas;

Separação de mercadorias;

Carga, descarga e expedição de materiais;

Movimentação e armazenagem de materiais;

Eemissão de notas fiscais;

Reparos e manutenção de máquinas e equipamentos;

Organização e conservação de produtos;

Preparo, confecção e distribuição de materiais, componentes e equipamentos.

Apesar de as vagas serem temporárias, os colaboradores que apresentarem bom desempenho podem ser efetivados.

Entre os benefícios ofertados, estão plano médico e odontológico, seguro de vida, previdência privada e vale-refeição ou refeição no local, auxílio academia, entre outros,

Nos Centros de Distribuição, os funcionários contam com salas de descanso ou espaços de meditação e jogos para diversão e relaxamento.

"É uma época de muita movimentação, então nós fortalecemos toda a nossa logística nacional com apoio dos parceiros de entregas e motoristas, além do recebimento de caixas e embalagens, e, principalmente, da abertura de vagas temporárias, que nos ajudam a manter nossa velocidade e qualidade para as entregas que fazemos”, conta Fabiano Arroyo, Líder de Recursos Humanos da Amazon no Brasil.

