Rogério Andrade, bicheiro preso por homicídio, tem pedido negado para revogar prisão e transferência

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) negou, nesta segunda-feira (4), os pedidos da defesa de Rogério Andrade que solicitavam a revogação da prisão preventiva e da transferência do contraventor para um presídio federal. O bicheiro foi detido em 29 de outubro, após ser acusado de ter matado o rival Fernando Iggnácio em 2020.

Na decisão da Justiça carioca, a desembargadora Elizabete Alves de Aguiar avaliou que não há "extrema excepcionalidade" para validar os pedidos, segundo informações divulgadas pelo Uol. A magistrada defendeu, ainda, que as solicitações devem ser encaminhadas ao colegiado da 8ª Câmara Criminal.

Como argumento para as revogações, o advogado do bicheiro alegou que não existem requisitos para a prisão preventiva, defendendo a ausência de fundamentação idônea e de fatos novos que justifiquem a determinação.

A defesa de Andrade também contesta a transferência do contraventor para um presídio federal fora do Rio – ele está no Complexo de Gericinó, na zona oeste carioca. A ida para uma penitenciária de segurança máxima foi solicitada pelo próprio TJRJ.

Rogério Andrade foi preso no dia 29 de outubro, após nova denúncia do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, do Ministério Público do Rio de Janeiro (Gaeco-MPRJ), que afirma que o bicheiro mandou matar o rival Fernando Iggnácio.

O contraventor foi detido em casa, em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na zona Oeste do Rio. Outro detido foi Gilmar Eneas Lisboa, que foi localizado em Duque de Caxias. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal do Tribunal do Júri.

Fernando Iggnácio foi executado em 10 de novembro de 2020 em uma emboscada no bairro Recreio dos Bandeirantes. Ele foi morto com tiros de fuzil após desembarcar de um helicóptero, vindo de Angra dos Reis, enquanto caminhava até o carro.

Iggnácio era genro e herdeiro do contraventor Castor de Andrade, um dos chefões do Jogo do Bicho, que morreu de infarto em 1997. Após a morte, Iggnácio assumiu o império de Andrade e o expandiu com máquinas de caça-níqueis.

Rogério de Andrade, por sua vez, era sobrinho de Castor de Andrade e teve desavenças relacionadas à disputa de poder com Iggnácio, após ele assumir os negócios do sogro.