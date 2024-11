Evandro Teixeira, fotógrafo e mestre do fotojornalismo no Brasil, morre aos 88 anos

O fotógrafo Evandro Teixeira morreu, nesta segunda-feira (4), em um hospital no Rio de Janeiro. O óbito foi ocasionado por falência múltipla de órgãos, em decorrência de complicações de uma pneumonia, segundo indicaram familiares dele ao g1.

Nascido na Bahia, ele era considerado um dos mestres do fotojornalismo, tendo registrado momentos históricos do Brasil, como a ditadura militar e o processo de redemocratização.

Em quase sete décadas de carreira, a trajetória profissional de Teixeira ganhou destaque pela passagem premiada no Jornal do Brasil, veículo no qual trabalhou por 47 anos.

Evandro Teixeira nasceu no município de Irajuba, na Bahia, em 1935. Após um curso de fotografia à distância, chegou ao Rio de Janeiro em 1957, com uma carta de recomendação para trabalhar no Diário da Noite. Pouco tempo depois, iniciou sua trajetória na equipe do Jornal do Brasil, no qual trabalhou por 47 anos.

Legenda: A "Garota do Leblon" foi fotografa por acaso, em 1990 Foto: Evandro Teixeira

Além da atuação em solo nacional, Teixeira também ficou marcado por fotos no Chile. Ele cobriu o golpe militar que instituiu a ditadura do general Augusto Pinochet e o sepultamento do poeta Pablo Neruda, ambos em 1973.

A ocupação do Forte de Copacabana em 1º de abril de 1964 e as fotos da Passeata dos 100 mil, em 1968, estão entre os outros eventos marcantes registrados pelas lentes do fotógrafo.