Irmão de dentista morta a facadas na frente da mãe após briga por herança se entrega à Polícia em SC

O irmão da dentista Isabel Cristina Fernandes Martins, de 34 anos, assassinada em Gravataí, no sul de Santa Catarina, se entregou à Polícia na manhã deste sábado (28). Ele teria matado a irmã, na frente da própria mãe, com golpes de faca durante uma briga por herança.

O crime ocorreu na quinta-feira (26), no imóvel da mãe da vítima, local em que o suspeito também morava. Desde então, o homem de 39 anos era considerado foragido. Os próprios familiares dos envolvidos teriam divulgado imagens do investigado nas redes sociais para ajudar a polícia nas buscas.

Neste sábado, ele se entregou na Central de Plantão Policial de Tubarão, também no sul de Santa Catarina, acompanhado de um advogado. De lá, ele foi levado para um presídio, pois a prisão temporária já havia sido decretada. As informações foram repassadas ao g1 pelo delegado Willian Meotti, que investiga o caso.

De acordo com o delegado, as informações preliminares indicam que a vítima estava gestante, o que pode fazer com que o suspeito também responda pelo crime de aborto, além do assassinato - que pode ser enquadrado como feminicídio. Exames periciais ainda são aguardados para confirmação.

"Se confirmar que o autor do crime sabia [da gravidez], responderá por aborto", disse o investigador. A informação de que ela estaria grávida foi repassada por uma prima.

Entenda o crime

Isabel Cristina foi morta a facadas pelo irmão na frente da mãe, durante uma briga por herança, na última quinta-feira (26), em Gravatal, no interior de Santa Catarina. A dentista dizia nas redes sociais que era "apaixonada por transformar vidas por meio de sorrisos".

De acordo com informações do g1, o crime aconteceu quando a vítima foi a casa onde a mãe e o irmão moravam. Segundo o delegado Willian Meotti, a motivação do crime teria sido uma desavença entre eles relacionada ao patrimônio familiar.

"O autor chegou a sua casa, e a vítima estava no local visitando a mãe de ambos", descreveu. Em seguida, o suspeito fugiu, mas se apresentou neste sábado após mais de 30 horas de buscas.

Isabel era dentista especializada em prótese dentária e implantodontia. Ela havia se formado há cerca de 11 anos.