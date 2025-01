Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, é assaltada no Rio de Janeiro, diz site

A influenciadora digital Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo, foi assaltada no Rio de Janeiro, nessa segunda-feira (27), segundo o Uol. Ela estava sozinha no momento do assalto, enquanto ia ao dentista localizado em um shopping.

Os assaltantes levaram o carro da influencer, uma BMW X6, além de outros pertences, como celular, a bolsa e o notebook. Apesar do susto, Rayane não ficou ferida e passa bem. Ela não se pronunciou sobre o ocorrido em seu perfil nas redes sociais.

Posteriormente, o automóvel da famosa foi recuperado em uma comunidade do Rio, mas os outros pertences, não.

Segundo o colunista Lucas Pasin, Belo vive um relacionamento com Rayane há mais de um ano, iniciado antes mesmo de terminar o casamento com Gracyanne Barbosa. O artista teria financiado o imóvel que Rayane mora no Rio de Janeiro. Ele também teria dado um carro zero para a companheira. Apesar das notícias, os dois mantém o relacionamento longe da mídia.