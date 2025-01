Isabel Veloso mostra rosto do primeiro filho, após bebê receber alta da UTI

A influenciadora Isabel Veloso revelou o rosto do primeiro filho, Arthur, nessa segunda-feira (27), aos milhões de seguidores que possui no Instagram. O recém-nascido recebeu alta nesse mesmo dia e pôde ir para casa pela primeira vez, após ficar um período internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal ao nascer prematuro, em 29 de dezembro.

A jovem de 18 anos trata um Linfoma de Hodgkin desde 2021 e, devido à evolução da doença, foi submetida a uma cesária com 32 sememas de gestação — cerca de sete meses —, em Cascavel, no Paraná. O peso abaixo do ideal fez o bebê ficar hospitalizado, recebendo cuidado especiais, até esta semana.

"Oi, mundo. Minhas roupinhas ainda são grandes", escreveu Isabel ao compartilhar a primeira foto do rosto do filho, fruto do relacionamento com o também influenciador Lucas Borbas.

Legenda: O avanço da doença de Isabel motivou os médicos a realizarem o parto de Arthur antes dos nove meses Foto: reprodução/Instagram

Na época do nascimento de Arthur, a moça confessou que se sentia culpada pelo parto prematuro. "Não foi escolha minha ter o neném agora, e eu me culpei muito por ele nascer antes, só que não é culpa minha. Eu também não posso querer exagerar, esperar até 40 ou 38 semanas e eu não estar bem.”

Durante a gravidez, Isabel teve que realizar sessões de quimioterapia e chegou a ser internada devido ao câncer, que se espalhou para os pulmões e cresceu nesse período. O avanço da doença motivou os médicos a realizarem o parto antes dos nove meses.

A influenciadora e o marido se casaram em 2024. Ela anunciou a gravidez em agosto do mesmo ano. A jovem ficou conhecida por compartilhar a rotina de tratamento contra o linfoma por meio das redes sociais, em 2021. A história dela ganhou repercussão após ela revelar ter expectativa de seis meses de vida.

À época, ela afirmou ter câncer “terminal” — termo considerado ultrapassado pela Academia Nacional de Cuidados Paliativos. No entanto, em agosto do ano passado, a médica Melina Branco Behne, que trata Isabel, afirmou que o quadro clínico da influenciadora era considerado estável.

