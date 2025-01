Preta Gil atualiza estado de saúde e revela que usará bolsa de colostomia: 'Desafio muito maior'

Preta Gil reapareceu nas redes sociais atualizando seguidores sobre o estado de saúde. Em um vídeo publicado nesse domingo (26), a cantora agradeceu o carinho e revelou que, como resultado da cirurgia para a retirada de tumores, precisará usar uma bolsa de colostomia pelo resto da vida.

"Eu não tinha ideia que essa cirurgia fosse ser tão difícil. Os médicos falaram, mas a gente nunca acredita, né? Como eu já tinha feito uma [cirurgia] no ano passado, eu me baseei nela e essa está sendo completamente diferente", afirmou.

Apesar das dificuldades do pós-operatório, a cantora ressaltou que a cirurgia proporcionou a ela uma "chance para continuar vivendo".

É um desafio muito maior, é diário, e eu precisei realmente ficar afastada para me concentrar em mim mesma, em ficar boa e em poder sair daqui mais breve possível. Estou me reabilitando. Estou bem. Estou me alimentando bem, estou andando, estou me exercitando, estou melhorando cada dia mais. Preta Gil Em vídeo para o Instagram

Sobre o uso da bolsa, Preta disse que foi estranho no início, mas que aos poucos ela está se acostumando. "Tudo só melhora, mas é difícil. É um reaprender a fazer muitas coisas". Ela ainda ressaltou a importância do processo de aceitação. "Isso não me define. Sou mais forte do que qualquer desafio que venha a enfrentar", acrescentou.

Ao fim do vídeo, Preta agradeceu o carinho e as orações do público, e destinou elogios para a equipe do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde está internada. "Estou muito bem amparada. Estou muito bem assistida, não só pelos médicos, mas também por Deus, pelos orixás, pelas minhas santinhas, e isso faz toda a diferença. O amor de vocês faz toda a diferença", desabafou.

Em um momento de descontração, Preta também publicou um vídeo nas redes em que aparece dançando ao som da amiga Ivete Sangalo.

Qual o câncer de Preta Gil?

Preta Gil foi diagnosticada com câncer de intestino, em 2023. Ela tratou a doença no ano passado, porém, a condição voltou a ficar grave em agosto de 2024 e evoluiu para uma metástase em três locais:

Duas estruturas do sistema linfático, conhecidos como linfonodos;

No peritônio, membrana que reveste órgãos como intestino, fígado e estômago;

No ureter, tubo por onde passa a urina.

Ela já passou por sessões de radioterapia e outras cirurgias, como uma histerectomia abdominal (remoção do útero).

