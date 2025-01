Quem atendeu o Big Fone neste domingo (26)? Veja dupla que ganhou imunidade e quem foi indicado ao paredão

Camila atendeu o Big Fone do Big Brother Brasil (BBB) 25 na noite deste domingo (26). Com isso, ela e Thamiris ganharam imunidade e não podem ser indicadas ao paredão deste domingo. Elas eram uma das três duplas que estavam Na Mira do Líder, colocados pelos líderes Diogo e Vilma.

Além de estar imune, a dupla recebeu mais um poder ao atender o Big Fone: uma indicação direta para a berlinda, desde que os escolhidos não estivessem na "Mira do Líder". Em consenso, elas optaram por emparedar a dupla de pai e filha, Edilberto e Raissa.

A vantagem da semana será importante para definir o paredão triplo, que será formado durante a edição de domingo, com votos da casa, contragolpe e uma prova de Bate e Volta.

Big Fone já tocou antes, mas só o desse domingo será válido

Na primeira vez que o Big Fone tocou, Maike atendeu a ligação, imunizou ele e a dupla, o amigo Gabriel, e colocou os irmãos Daniele e Diego Hypolito, anjos da semana, no paredão.

A ligação, porém, foi anulada e anunciada pelo apresentador Tadeu Schimdt após a edição do sábado (25). Isso porque Maike infligiu o Castigo do Monstro ao atender o Big Fone sem levar Maria Eugênia.

Além de as consequências do Big Fone serem anuladas, o que retirou a imunidade de Maike e Gabriel e os irmãos Hypolito do paredão, Maike foi punido com menos 500 estalecas, punição gravíssima, por ter soltado Maria Eugênia durante o ato de atender a ligação.

Veja o cronograma do restante da semana do BBB 25

Domingo (26)

Big Fone: Dupla que atender está imune e indica outra (que não pode estar na Mira do Líder) ao paredão.

Formação de paredão triplo

