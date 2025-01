BBB 25: após empurrão em Eva na hora do Big Fone, internautas pedem expulsão de Maike

O Big Fone tocou, neste sábado (25), na casa mais vigiada do Brasil e, apesar das recompensas terem sido anuladas, a ligação continua repercutindo entre os espectadores do programa.

Quem atendeu o Big Fone foi Maike, mas ele descumpriu a regra e teve a imunidade anulada — a dupla dele, Gabriel, também. A indicação dele para o paredão também não está valendo.

Além disso, internautas estão pedindo a expulsão do brother. Isso porque, após atender a ligação, ele esbarrou na cearense Eva.

Veja também Zoeira Big Fone é anulado no BBB 25 e Globo define horário para tocar neste domingo (26); veja quando

Perfis opinaram no X (antigo Twitter) que a atitude ter sido "do nada", mesmo depois do brother já ter atendido o Big Fone.

"Cá entre nós, o Maike já tinha pego o telefone bem antes, mesmo assim, ele olha para a Eva e deu um empurrão na menina simplesmente do nada", disse um usuário. "Expulsão? E esse empurrão do Maike na Eva do absoluto nada?", questionou uma seguidora. "Queremos expulsão", exigiu outro.

Por enquanto, a equipe de Maike não se manifestou sobre o assunto.