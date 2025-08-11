Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Alece concede 1ª Medalha Paulo Bonavides a juristas de destaque no Brasil; veja homenageados

Entrega da comenda ocorre nesta segunda-feira (11), alusiva ao Dia da Advocacia

Escrito por
e
PontoPoder
Imagem mostra um grupo de autoridades e convidados perfilados no palco durante uma cerimônia formal, em ambiente fechado, com painel ao fundo exibindo o texto “Medalha Paulo Bonavides” e o logotipo da Assembleia Legislativa do Ceará (ALECE). O cenário é decorado com parede verde de plantas e retratos circulares de personalidades. Todos estão vestidos com trajes formais, voltados para a plateia, e há cadeiras posicionadas atrás deles.
Legenda: Esta foi a primeira edição da medalha, que passa a ser entregue anualmente, sempre em 11 de agosto.
Foto: Ismael Soares

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) homenageou, nesta segunda-feira (11), os juristas Maria Elizabeth Rocha, Martônio Mont'Alverne, Paulo Gonet e Teodoro Silva Santos. Eles foram reconhecidos com a medalha Paulo Bonavides pela atuação na defesa da Justiça e do Estado Democrático de Direito e no fortalecimento das instituições brasileiras.

Esta foi a primeira edição da medalha, que, segundo o presidente da Alece, o deputado estadual Romeu Aldigueri (PSB), passa a ser entregue anualmente, sempre em 11 de agosto, em alusão ao Dia da Advocacia.

Veja também

teaser image
PontoPoder

'Lei Felca': deputados do Ceará vão analisar projeto contra adultização de crianças em redes sociais

teaser image
PontoPoder

Bolsonaro vira alvo de inquérito do Ministério Público por associar Lula a regime de Bashar al-Assad

“É um dia especial por ser o Dia da Advocacia e também do Estudante. Então nós reunimos o futuro e uma categoria de uma profissão respeitada, que exercita a democracia do nosso País. Nesses tempos perigosos que temos enfrentado, temos a honra de fazer uma noite de gala com quatro homenageados, todos merecidamente homenageados”, destaca Romeu Aldigueri. 

Batizada de Paulo Bonavides, a medalha relembra o jurista, jornalista e cientista político paraibano, mas cearense por adoção, um dos principais constitucionalistas no País. Ao longo de 60 anos, ele dedicou a vida à docência na área do Direito. 

“É um exemplo de trabalho pela democracia, um homem que, além-mar, no direito ocidental, como referência internacional, lutou e se tornou o maior exemplo do direito das garantias fundamentais individuais com a Constituição de 1988”, ressalta, ainda, o presidente da Alece.

“Sem sombra de dúvidas, é um dos maiores juristas brasileiros e referência nossa de Direito no Ceará. Temos homenageados muito relevantes, um momento muito importante para a advocacia, em que a gente celebra a união da prática com a técnica”, comenta Christiane Leitão, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB-CE).

Nesta edição, a comenda reconhece o trabalho de profissionais com uma carreira longa e respeitada no Direito. São eles:

Para a ministra do STM, é uma honra inaugurar a entrega da comenda sendo uma personalidade feminina do Direito, sobretudo no centenário de Paulo Bonavides, que tem importância pessoal e profissional na sua vida. 

“Ele me abriu as portas da Academia e participou da minha banca de doutoramento em Portugal. Eu sou muito amiga da família, da esposa, dos filhos. Então, realmente, sob todos os aspectos – tanto o afetivo, quanto o profissional –, receber essa medalha, para mim, é uma honra e um motivo de emoção”, declarou Maria Elizabeth Rocha.

Imagem mostra uma mulher sorridente, de cabelos castanho-avermelhados e curtos, vestindo traje social rosa com estampa floral. Ela está em frente a um painel da Assembleia Legislativa do Ceará (ALECE) com o logotipo da “Medalha Paulo Bonavides”, que exibe o retrato ilustrado de um homem idoso de óculos. Ao fundo, há arranjo de flores e parte de outra pessoa vestida com terno cinza.
Legenda: Maria Elizabeth Rocha, ministra-presidente do Superior Tribunal Militar (STM).
Foto: Ismael Soares

Pelo legado de defesa da democracia deixado pelo jurista Bonavides, Mont’Alverne vê a homenagem como oportunidade de lembrar um valor “do qual não podemos abrir mão”.

“Eu encaro isso como um incentivo durante toda a linha trajetória profissional, tanto como advogado público, quanto como professor, no sentido do fortalecimento da democracia. Eu vivi a ditadura militar, não preciso de nenhum tipo de relato de experiência, já que eu vivi, era adolescente. Então eu sei o quanto é imprescindível e inegociável o valor da democracia”, recorda o procurador municipal. 

Imagem mostra um homem de óculos arredondados, cabelo curto grisalho e barba rala, vestindo terno escuro, camisa clara e gravata azul, concedendo entrevista para a imprensa. Ele está cercado por vários microfones e gravadores. Ao fundo, há um painel da Assembleia Legislativa do Ceará (ALECE) e iluminação em tom avermelhado.
Legenda: Martônio Mont'Alverne, procurador do Município de Fortaleza.
Foto: Ismael Soares

O ministro Teodoro Silva Santos também destaca o quanto se sentiu honrado com a comenda. 

“O professor Paulo Bonavides se destacou como grande constitucionalista brasileiro e passou a ser um grande constitucionalista europeu, bem como em todas as partes do mundo. Professor Paulo Bonavides é, sim, o maior símbolo do direito constitucional que temos na atualidade”, observa. 

Imagem mostra um homem de óculos, pele morena e cabelos curtos grisalhos, vestindo terno escuro, camisa branca e gravata vermelha com padrão geométrico. Ele está em frente a um painel da Assembleia Legislativa do Ceará (ALECE) com o logotipo da “Medalha Paulo Bonavides” ao fundo, posando para foto em ambiente de evento formal.
Legenda: Teodoro Silva Santos, ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Foto: Ismael Soares

Paulo Gonet, procurador-geral da República, não esteve presente na sessão solene. 

Conheça a trajetória dos homenageados

Maria Elizabeth Rocha  

Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, natural de Belo Horizonte (MG), é a atual ministra-presidente do Superior Tribunal Militar (STM), cargo que assumiu em março de 2025. Sua carreira no STM iniciou em 2007, tendo exercido a vice-presidência da Corte entre 2013 e 2015 e a comandado interinamente. 

Rocha é uma das cinco representantes civis do tribunal e possui sólida formação acadêmica, sendo doutora em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade Católica Portuguesa (Lisboa), além de ter recebido dois títulos de Doutora Honoris Causa. 

Antes do STM, teve passagem marcante pela Advocacia-Geral da União como procuradora e atuou em funções jurídicas estratégicas em diversos órgãos da administração pública e do Judiciário, como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a Casa Civil da Presidência da República, onde foi subchefe de Assuntos Jurídicos de 2003 a 2007. Atualmente, também leciona Direito Constitucional em Brasília.

Martônio Mont'Alverne

Martônio Mont'Alverne Barreto Lima, natural de Sobral, Ceará, é professor titular da Universidade de Fortaleza (Unifor) e o atual procurador do Município de Fortaleza. Sua formação acadêmica inclui doutorado e pós-doutorado em Direito pela Universidade Goethe de Frankfurt, na Alemanha, mestrado pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e graduação em Direito pela Unifor. 

Ao longo de sua carreira, Mont'Alverne exerceu funções de liderança institucional, como coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unifor, procurador-geral do município de Fortaleza (2006–2012), vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB Ceará) entre 2004 e 2005, e coordenador da área de Direito na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) de 2011 a 2014. 

É também autor de diversos ensaios e traduções sobre o pensamento jurídico e constitucional brasileiro.

Paulo Gonet 

Paulo Gustavo Gonet Branco, nascido no Rio de Janeiro, é o atual Procurador-Geral da República (PGR), cargo que assumiu em dezembro de 2023. Graduado e doutor em Direito pela Universidade de Brasília (UnB) e mestre pela Universidade de Essex, no Reino Unido, Gonet ingressou no Ministério Público Federal em 1987, sendo aprovado em 1º lugar. 

Foi promovido a subprocurador-geral da República por merecimento em 2012. Em sua trajetória, destacam-se as funções de diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público da União (2020–2021) e vice-procurador-geral Eleitoral (2021–2023). Com mais de 35 anos dedicados à docência jurídica, é professor e um dos fundadores do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP). 

Ele é coautor do livro “Curso de Direito Constitucional”, vencedor do Prêmio Jabuti em 2008, e de diversas obras e artigos sobre temas constitucionais, com ênfase em direitos fundamentais e controle de constitucionalidade.

Teodoro Silva Santos 

Teodoro Silva Santos, natural de Juazeiro do Norte (CE), é ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), empossado em novembro de 2023. Sua formação inclui bacharelado, mestrado e doutorado em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza (Unifor), além de especialização em Direito Processual Penal pela Universidade Federal do Ceará (UFC). 

Com vasta experiência no sistema de Justiça, atuou como delegado de Polícia em Rondônia e membro do Ministério Público do Ceará por 18 anos. Em 2011, assumiu como desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), onde exerceu funções como corregedor-geral e representante do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na Região Nordeste. Com mais de três décadas de ensino jurídico, leciona Direito Penal na Unifor e é autor da obra “O juiz das garantias sob a óptica do Estado Democrático de Direito”. 

Sua atuação é marcada pela defesa do fortalecimento das instituições judiciais e da democracia.

 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagem mostra um grupo de autoridades e convidados perfilados no palco durante uma cerimônia formal, em ambiente fechado, com painel ao fundo exibindo o texto “Medalha Paulo Bonavides” e o logotipo da Assembleia Legislativa do Ceará (ALECE). O cenário é decorado com parede verde de plantas e retratos circulares de personalidades. Todos estão vestidos com trajes formais, voltados para a plateia, e há cadeiras posicionadas atrás deles.
PontoPoder

Alece concede 1ª Medalha Paulo Bonavides a juristas de destaque no Brasil; veja homenageados

Entrega da comenda ocorre nesta segunda-feira (11), alusiva ao Dia da Advocacia

Ingrid Campos e Igor Cavalcante
Há 27 minutos
Carmelo Neto e Bolsonaro
Wagner Mendes

Carmelo Neto pede autorização a Moraes para visitar Bolsonaro na prisão domiciliar

Ainda não houve decisão sobre a demanda do parlamentar cearense

Wagner Mendes
Há 29 minutos
Imagem de Hugo Motta sentado em matéria sobre crítica a conduta de Eduardo Bolsonaro nos EUA
PontoPoder

'Isso não pode ser admitido', diz Motta ao criticar conduta de Eduardo Bolsonaro nos EUA

A pauta de anistia a Bolsonaro e os envolvidos na tentativa de golpe no 8 de janeiro tem ganhado espaço entre os parlamentares brasileiros

Redação
Há 2 horas
Foto mostra roda formada por crianças com celulares
PontoPoder

'Lei Felca': deputados do Ceará vão analisar projeto contra adultização de crianças em redes sociais

Proposta de autoria do deputado Sargento Reginauro deve iniciar a tramitação nesta terça-feira (12)

Marcos Moreira
11 de Agosto de 2025
Foto do ex-presidente Jair Bolsonaro
PontoPoder

Bolsonaro vira alvo de inquérito do Ministério Público por associar Lula a regime de Bashar al-Assad

O ex-presidente teria publicado uma imagem que vincula Lula a execuções de pessoas LGBTQIAP+

Redação
11 de Agosto de 2025
Fotos mostram o deputado estadual Renato Roseno e o influenciador Leo Suricate, respectivamente
PontoPoder

Renato Roseno sai de licença da Alece por 120 dias e será substituído por Léo Suricate

Será a primeira vez que o jovem ativista e influenciador assumirá uma cadeira na Assembleia

Marcos Moreira
11 de Agosto de 2025
Inácio Aguiar

Sem confirmação de data, filiação de Ciro Gomes ao PSDB é dada como certa

Ex-ministro já fez todas as tratativas com o comando local e nacional tucano

Inácio Aguiar
11 de Agosto de 2025
Carla Zambelli, que está presa na Itália, discursando em ocasião anterior na Câmara dos Deputados
PontoPoder

Justiça italiana agenda nova audiência de Zambelli em processo de extradição

Parlamentar foi presa há duas semanas, cerca de 55 dias após ter fugido do Brasil

Redação
11 de Agosto de 2025
Inácio Aguiar

Tarifaço: risco de perdas bilionárias põe o Ceará no topo do Nordeste; governo tenta reagir

Escritório do Banco do Nordeste afirma que, caso as tarifas percistam, prejuízo em 2026 pode passar de US$ 250 milhões

Inácio Aguiar
11 de Agosto de 2025
Colagem mostram imagem de presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, ao lado de foto do youtuber Felca, ilustrando fala de Motta de que pautará tema de adultização de crianças nas redes sociais após vídeo sobre o tema lançado por Felca.
PontoPoder

Após vídeo de Felca, Motta diz que Câmara pautará 'adultização' de crianças nas redes sociais

Presidente da Casa legislativa afirmou que projetos de lei sobre a temática devem ser apreciados ainda nesta semana

Carol Melo
11 de Agosto de 2025
Reunião formal em uma sala de conferência com 16 pessoas sentadas ao redor de uma mesa retangular de madeira, entre gestores municipais e representantes da União. Todos estão vestidos formalmente, com ternos, gravatas e roupas sociais. Há documentos, copos de água, xícaras de café, celulares e um teclado sobre a mesa. Ao fundo, há uma parede com painéis de madeira e outra com vidro escuro. A atmosfera é séria e profissional, sugerindo um encontro institucional ou governamental.
PontoPoder

Prefeitos do Ceará miram cooperação com a China em articulação com o Governo Federal; veja cidades

A articulação busca não só estreitar laços econômicos, mas também atrair capital de conhecimento, com investimentos em ciência, tecnologia e inovação

Ingrid Campos
11 de Agosto de 2025
Em 8 de janeiro de 2023, apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram os prédios dos Três Poderes e depredaram o patrimônio público
PontoPoder

Nova rodada de sentenças leva STF ao total de 762 condenações por atos de 8 de janeiro

Recentes julgamentos do caso determinam penas que chegam a 14 anos de prisão

Redação
10 de Agosto de 2025
Saca de café aberta com grãos em seu interior
PontoPoder

Do café com leite ao tarifaço, há quanto tempo o café é moeda de troca no Brasil

Alvo do tarifaço de Trump, o café brasileiro mantém seu papel estratégico nas negociações políticas e comerciais brasileiras

Igor Cavalcante
10 de Agosto de 2025
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, caminham lado a lado enquanto conversam sorrindo. Lula veste um terno cinza com suéter escuro por baixo, enquanto Putin usa um terno escuro com gravata bordô e carrega no paletó a fita de São Jorge, um símbolo militar russo. Ao fundo, há portas douradas ornamentadas e outras pessoas parcialmente visíveis.
PontoPoder

Putin telefona para Lula para conversar sobre a guerra na Ucrânia e os Brics

A informação foi confirmada pelo Palácio do Planalto em nota

Agência Brasil e Redação
09 de Agosto de 2025
Deputados obstruem plenário da Câmara dos Deputados
PontoPoder

Hugo Motta pode suspender mandato de deputados após motim na Câmara? Entenda rito

No total, 14 deputados foram alvo de representação por obstruírem o plenário

Luana Barros
09 de Agosto de 2025
Plenário da Assembleia Legislativa do Ceará
Wagner Mendes

Projeto quer garantir 50% das vagas de comissionados no executivo para mulheres no Ceará

Projeto de Indicação é de autoria do deputado estadual Renato Roseno (PSOL) e atende a um pleito do Movimento Pessoas à Frente

Wagner Mendes
09 de Agosto de 2025
Ilustração com José Walter e bairro ao fundo
PontoPoder

Baú da Política: José Walter, o prefeito que criou e emprestou o nome para bairro de Fortaleza

O Diário do Nordeste explora a história política e social do Ceará a partir do legado de políticos que dão nomes a bairros da Capital

Igor Cavalcante
09 de Agosto de 2025
Carla Zambelli na Câmara dos Deputados. Imagem usada em matéria sobre possível extradição da deputada condenado pelo STF
PontoPoder

Tribunal italiano define data para analisar extradição de Carla Zambelli

Deputada fugiu do país após condenação por invadir sistema do Conselho Nacional de Justiça

Redação
08 de Agosto de 2025
Imagem de Lula para matéria sobre Moraes e diz que quem merece impeachment são parlamentares que fizeram motim
PontoPoder

Lula defende Moraes e diz que quem merece impeachment são parlamentares que fizeram motim

Declaração foi dada durante evento no Acre

Redação
08 de Agosto de 2025
Inácio Aguiar

Juristas são homenageados pela Assembleia Legislativa com medalha Paulo Bonavides

Comenda reconhece a atuação de nomes destacados na defesa da justiça, do Estado Democrático de Direito e no fortalecimento das instituições

Inácio Aguiar
08 de Agosto de 2025